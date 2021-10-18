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Giriş Tarihi: 18.10.2021 22:36

Canlı altın fiyatları takibi: 18 Ekim Pazartesi Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları takibi: 18 Ekim Pazartesi Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar başta sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla takip ediliyor. Özellikle büyük bir yatırım aracı olarak görülmesinin dışında hediye amaçlı olarak da tercih ediliyor. Ekonominin merkezinde yer almasından ötürü alış ve satış verileri bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları takibi ve alış satış verileri 18 Ekim 2021 Pazartesi.

Canlı altın fiyatları için araştırmalar sürüyor. Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metal için alış ve satış verileri bu noktada önem kazanırken 18 Ekim Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 476 liradan işlem görüyor, gram altın ise 529 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 476,02

SATIŞ: 494,43

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.461,00

SATIŞ: 3.522,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.500,00

SATIŞ: 3.554,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.379,16

SATIŞ: 3.445,59

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.709,00

SATIŞ: 1.742,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 855,00

SATIŞ: 871,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 528,92

SATIŞ: 529,01

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Canlı altın fiyatları takibi: 18 Ekim Pazartesi Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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