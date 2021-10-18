Canlı altın fiyatları takibi: 18 Ekim Pazartesi Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları için araştırmalar sürüyor. Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metal için alış ve satış verileri bu noktada önem kazanırken 18 Ekim Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 476 liradan işlem görüyor, gram altın ise 529 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.