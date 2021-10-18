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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Cengiz’e ibra Elmas’a onay

Cengiz’e ibra Elmas’a onay

2020 yılı için Mustafa Cengiz yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi. Mevcut başkan Burak Elmas’a da ek bütçe ve gayrimenkuller için yetki verildi

Galatasaray'da 2020 yılı Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin 2019 yılı için önceki gün ibra edilmemesinin ardından 2020 için üyeler bir kez daha sandığa gitti. İdari faaliyetler için 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal çıktı. Mali faaliyetler içinse 391 ibra, 241 ibrasızlık çıkarken 10 da çekimser oy verildi. Başkan Burak Elmas da gayrimenkuller (Florya arazisi, Kemerburgaz projesi, Mecidiyeköy'deki otel, Hasnun Galip'teki kulüp binası, Kalamış tesisleri), hisse senedi ve sermaye artırımı, Bankalar Birliği anlaşması ve bütçe için istediği yetkiyi oy birliğiyle aldı.

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Cengiz’e ibra Elmas’a onay
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