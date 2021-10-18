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Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:49 Son Güncelleme: 18.10.2021 14:50

Gelinim Mutfakta’da Demet Akalın neden yok, ayrıldı mı? Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı?

Gelinim Mutfakta’da Demet Akalın neden yok, ayrıldı mı? Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan gündüz kuşağı televizyon programı Gelinim Mutfakta’da sunuculuk yapan Demet Akalın’ın programdan ayrılmasının ardından araştırma konusu haline geldi. Cuma günü yayınlanan bölümde yer almayan ünlü isim “Demet Akalın Gelinim Mutfakta’da neden yok, ayrıldı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Programa yeni bir sunucu dahil oldu. Peki, Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı, neden yok? İşte tüm detaylar...

Gelinim Mutfakta yarışmasında bir süredir sunuculuk yapan Demet Akalın'ın programdan ayrılmasının ardından programın izleyenleri "Demet Akalın Gelinim Mutfakta'da neden yok, ayrıldı mı? Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?" sorularını gündeme taşıdı. Ünlü ismin yarışmadan ayrılmasıyla beraber yarışmacılar kendileri programı sunmaya başladı. Peki, programın yeni sunucusu kim olacak? İşte tüm detaylar...

Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni bölümünde bugün Demet Akalın olacak mı?

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA SUNUCULUĞUNU BIRAKTI MI?

Demet Akalın, canlı yayın bağlantısında Gelinim Mutfakta programından ayrılacağına ilişkin iddiaları doğruladı. Akalın, konser yoğunluğuyla programın birlikte yürümediğini ifade ederek 10 gün önce programdan ayrıldığını ifade etti.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE SUNUCU KİM OLACAK?

Programın yeni sunucusu Songül Karlı oldu.

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.

Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı. 10'dan fazla albüm çıkardı ve çok sayıda ödül aldı.

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Gelinim Mutfakta’da Demet Akalın neden yok, ayrıldı mı? Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı?
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