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Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:04 Son Güncelleme: 18.10.2021 11:04

Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bakan Yanık Evde bakım maaşı yatan iller listesini duyurdu!

Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bakan Yanık Evde bakım maaşı yatan iller listesini duyurdu!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını duyurdu. Toplamda 963 milyon TL’lik ödemelerin yapıldığı bildirilirken öte yandan bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar “Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Devlet tarafından sağlanan bu yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi bugün de sabah saatleriyle beraber gündeme taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Toplam 963 milyon TL'lik ödemeleri hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullanırken bu açıklamayla paralel olarak "Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 530 bin vatandaşın beklediği ödemelerin listesi yayımlandı. Peki, 18 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? İşte yatan iller güncel listesi...

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Toplam 963 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlattı.

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Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa "evde bakım yardımı" yapıldığını söyleyen Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bakan Yanık Evde bakım maaşı yatan iller listesini duyurdu!
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