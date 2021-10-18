Erdoğan’ın ziyaret edeceği Togo nerede, hangi kıtada? İşte Togo Cumhuriyeti’nin haritadaki yeri ve konumu

Afrika ziyaretine Angola ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı Togo Cumhuriyeti olacak. Batı Afrika'da yer alan bu ülke, Erdoğan'ın ziyareti öncesi "Togo nerede, hangi kıtada?" sorularıyla inceleniyor. Ülkenin dili, dini, tarihi ve haritadaki yeri merak edilenlerin başında geliyor. İşte Togo Cumhuriyeti'nin haritadaki konumu bu ülkeyle ilgili merak edilenler.

TOGO CUMHURİYETİ NEREDE, AFRİKA'NIN NERESİNDE?

Togo, resmî adıyla Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin ve batıda Gana ile komşudur. Güneyde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi'ne kıyısı bulunur. Başkenti ülkenin güneybatı ucundaki Lomé'dir. Tropikal kuşakta yer alan bir Sahra altı ülkesidir.