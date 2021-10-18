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Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:26

Erdoğan’ın ziyaret edeceği Togo nerede, hangi kıtada? İşte Togo Cumhuriyeti’nin haritadaki yeri ve konumu

Erdoğan’ın ziyaret edeceği Togo nerede, hangi kıtada? İşte Togo Cumhuriyeti’nin haritadaki yeri ve konumu

Afrika’ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Angola ziyaretinin ardından Togo Cumhuriyeti’ne gidecek. Erdoğan’ın 4 gün sürecek olan seyahatine ilişkin “Togo nerede, hangi kıtada?” gibi sorular gündeme geliyor. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile görüşecek olan Erdoğan’ın bu görüşmede Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek adımlar atması bekleniyor. İşte Togo Cumhuriyeti’nin haritadaki yeri, konumu ve ülkeye ilişkin bilgiler.

Afrika ziyaretine Angola ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı Togo Cumhuriyeti olacak. Batı Afrika'da yer alan bu ülke, Erdoğan'ın ziyareti öncesi "Togo nerede, hangi kıtada?" sorularıyla inceleniyor. Ülkenin dili, dini, tarihi ve haritadaki yeri merak edilenlerin başında geliyor. İşte Togo Cumhuriyeti'nin haritadaki konumu bu ülkeyle ilgili merak edilenler.

TOGO CUMHURİYETİ NEREDE, AFRİKA'NIN NERESİNDE?

Togo, resmî adıyla Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin ve batıda Gana ile komşudur. Güneyde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi'ne kıyısı bulunur. Başkenti ülkenin güneybatı ucundaki Lomé'dir. Tropikal kuşakta yer alan bir Sahra altı ülkesidir.

TOGO CUMHURİYETİ DİNİ NE, MÜSLÜMAN MI?

Din özgürlüğünün olduğu Togo Cumhuriyeti'nde halkın yüzde 51'inden fazlasında doğacılık inancı hakimdir. Toplumun yüzde 29'u Hristiyan, yüzde 20'si ise İslam inancına yaşamakta olup İslamiyet'e geçiş son dönemde hız kazanmaktadır. Ayrıca sahil bölgesinde az da olsa yahudi toplulukları yaşamakta, çok az bir kesim ise de Vudu inancına göre yaşamını sürdürmektedir.

TOGO BAYRAĞI ANLAMI

Bayrakta bulunan yeşil renk umudu ve ülkenin doğasını sembolize ederken, sarı renk madenciliği ve ülkenin ve ülke insanının ilerlemesinde, kalkınmasında çalışmanın önemini, kırmızı renk ise sadakati, bağlılığı ve sevgiyi ifade etmektedir.

TOGO CUMHURİYETİ'NİN DİLİ NEDİR?

Fransa sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmesi sonucu ülkenin resmi dili koloni ülkesi Fransa'nın dili olan Fransızca seçilmiştir. Fransızcanın yanı sıra ülke genelinde ulusal diller olarak kabul edilen Ewece ve Kabiyece dilleri de belli bir nüfus tarafından iletişim dili olarak konuşulmaktadır. Bu dillere ulusal dil özelliği 1975 yılında dönemin devlet başkanı Eyadéma tarafından verilmiştir. Bu dillerin yanı sıra toplum arasında konuşulan birçok yerel dil de mevcuttur.

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Erdoğan’ın ziyaret edeceği Togo nerede, hangi kıtada? İşte Togo Cumhuriyeti’nin haritadaki yeri ve konumu
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