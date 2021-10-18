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Giriş Tarihi: 18.10.2021 07:25 Son Güncelleme: 18.10.2021 07:25

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi belli oldu mu? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi belli oldu mu? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

Reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Aksiyonun hız kesmediği dizide her sezon olduğu gibi heyecan kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan yapımın sıkı takipçileri “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla dizinin sete çıktığını duyurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda geri sayıma başladı. Öte yandan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt internet aracılığı ile yanıt arıyor. Sevilen dizi henüz net yayın tarihini ise duyurmadı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi belli oldu mu? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?
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