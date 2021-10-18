Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:59

Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt ararken, maçın yayın tarihi, kanalı ve saati belli oldu. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça ilişkin merak edilenlerin yanıtı ve UEFA GS maçları.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray 3. Haftasında lider koltuğunda oturuyor. Bu hafta deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılı takım; grupta puanı olmayan Lokomotiv'i yenerek derbiden önce motivasyon kazanmayı hedefliyor. Takımın taraftarları ve futbolseverler "Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken, Galatasaray maç fikstürü ile önümüzdeki maçların planı belli oldu. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar.

UEFA GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA maçı; Lokomotiv Central Stadium'da 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY VE LOKOMOTİV MOSKOVA PUAN DURUMU

Galatasaray grupta oynadığı maçlarda aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla zirvede yer alırken Lokomotiv Moskova ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile aldığı 1 puanla son durumda bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, herkes şaşkına döndü!
Son dakika haberleri. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası Pereira'ya şok sözler! 'Penaltı ve kırmızı kart...'
Son dakika haberi... Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Son dakika haberler: Sena Altan'ın son görüntüleri! 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından öldürülmüştü...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da annelere değil HDP'ye giden İmamoğlu'na tepki
SON DAKİKA | Kıdem tazminatında kritik bilgi: Bu şartlar olursa tazminat yanmaz
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta mı kapanıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
KYK burs başvurusu ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? GSB 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları başladı mı?
Son dakika haberi: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA