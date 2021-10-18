Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray 3. Haftasında lider koltuğunda oturuyor. Bu hafta deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılı takım; grupta puanı olmayan Lokomotiv'i yenerek derbiden önce motivasyon kazanmayı hedefliyor. Takımın taraftarları ve futbolseverler "Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken, Galatasaray maç fikstürü ile önümüzdeki maçların planı belli oldu. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar.

UEFA GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA maçı; Lokomotiv Central Stadium'da 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.