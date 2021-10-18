Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray 3. Haftasında lider koltuğunda oturuyor. Bu hafta deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılı takım; grupta puanı olmayan Lokomotiv'i yenerek derbiden önce motivasyon kazanmayı hedefliyor. Takımın taraftarları ve futbolseverler "Galatasaray UEFA maçı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken, Galatasaray maç fikstürü ile önümüzdeki maçların planı belli oldu. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar.
UEFA GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray UEFA maçı; Lokomotiv Central Stadium'da 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY VE LOKOMOTİV MOSKOVA PUAN DURUMU
Galatasaray grupta oynadığı maçlarda aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla zirvede yer alırken Lokomotiv Moskova ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile aldığı 1 puanla son durumda bulunuyor.
UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ
16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio
30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray
21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray
4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv
25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray