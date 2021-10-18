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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Gemisini kurtaran kaptan

Gemisini kurtaran kaptan

Fernando Muslera, kalesine isabet eden 3 şutu da kurtarıp takımına galibiyetin yolunu açtı

Fernando Muslera, bir kez daha G.Saray için ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdi. Uruguay Milli Takımı ile Brezilya karşısına çıkan deneyimli kaleci, cuma gecesi G.Saray Kulübü'nün tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a geldi ve bir idmanla sahaya çıktı. Konyaspor karşısında kaleyi bulan 3 gol denemesinde de topu kurtarmayı başaran 35 yaşındaki eldiven, 30 uzun- 49 kısa pas kullandı. Pas isabetinde %65.3'lük isabet sağlayan deneyimli kaleci, maçın ardından ise taraftarın büyük sevgi gösterisi ile soyunma odasına uğurlandı.

MARCAO CEZASINI BİTİRDİ
GIRESUN'DA gördüğü kırmızı kartla 8 maç ceza alan Marcao, ligde son kez takımını yalnız bıraktı. Konyaspor maçına özel aracıyla gelen Brezilyalı stoper, haftaya Beşiktaş derbisinde şans bulması halinde forma giyebilecek. Marcao, Avrupa Ligi'ndeki iki maçta da sahadaydı.

NEF STADYUMU'NDA 21 BİN ASLAN
Aslantepe'ye isim sponsoru olan NEF, ilk maçına Konya karşısında ev sahipliği yaptı. Dış cepheye NEF Stadyumu tabelası asılırken, 25 bin biletin 21 binini alan taraftarlar takımlarına destek verdi.

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Gemisini kurtaran kaptan
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