Gemisini kurtaran kaptan

Fernando Muslera, kalesine isabet eden 3 şutu da kurtarıp takımına galibiyetin yolunu açtı
Fernando Muslera, bir kez daha G.Saray için ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdi. Uruguay Milli Takımı ile Brezilya karşısına çıkan deneyimli kaleci, cuma gecesiG.Saray Kulübü'nün tahsisettiği özel uçakla İstanbul'ageldi ve bir idmanla sahaya çıktı. Konyaspor karşısında kaleyi bulan 3 gol denemesinde de topu kurtarmayı başaran 35 yaşındaki eldiven, 30 uzun- 49 kısa pas kullandı. Pas isabetinde%65.3'lük isabet sağlayandeneyimli kaleci, maçın ardındanise taraftarın büyük sevgigösterisi ile soyunma odasınauğurlandı.
MARCAO CEZASINI BİTİRDİ GIRESUN'DA gördüğü kırmızı kartla 8 maç ceza alan Marcao, ligde son kez takımını yalnız bıraktı. Konyaspor maçına özel aracıyla gelen Brezilyalı stoper, haftayaBeşiktaş derbisinde şans bulmasıhalinde forma giyebilecek. Marcao, Avrupa Ligi'ndeki iki maçta da sahadaydı.
NEF STADYUMU'NDA 21 BİN ASLAN
Aslantepe'ye isim sponsoru olan NEF, ilk maçına Konya karşısında ev sahipliği yaptı. Dış cepheye NEF Stadyumu tabelası asılırken, 25 bin biletin 21 binini alantaraftarlar takımlarına destek verdi.