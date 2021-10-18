Harekete geçme zamanı

“Düdüğü as demekle olmaz. Bugün “Ali Maçalan” yarın başkası. İki yıldır doğranıyoruz. Artık ayaklanma zamanı… Bu böyle gitmez, ya çarpışarak ya da aklı selimle bitecek”
"MHK'ye sesleniyorum, bizimle inatlaşmayın. Taraftara sesleniyorum, bu takım şam-pi-yon o-la-cak"
Hakem Ali Şansalan'ın yönetimi doğrultusunda MHK ve TFF'ye yüklenen Ali Koç, maç sonu şunları söyledi: "Bir penaltı oldu ki, haklı olduğunu düşünüyorum, hakemin tek doğru kararı buydu. Buraya art niyetle operasyoniçin birini yollasaydınız ancak bu olurdu. Hakem camiasında kokuşmuşluk olduğu konusunda hemfikiriz. G.Saray ve Rize'den özür dilerim ama G.Saray bir gol yiyor net faul, G.Saray gol atıyor net faul. F.Bahçe caiması... Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Ne gücümüz varsa omuz omuzavereceğiz, bu sistemi yıkacağız."
SAKIN HA FEDERASYON BANA CEZA VERMESİN
"İki senedir doğranıyoruz… Yürüyüşse yürüyüş, sosyal medya ise sosyal medya.. MHK başkanına sesleniyorum; bizimle inatlaşmayın. Hakemlerin, MHK'nin, temsilcilerin hepsinin yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Düdüğü as falan iş değil. Bugün 'Ali Maçalan' yarın başkası. Taraftarlara sesleniyorum, 'Biz şam-pi-yon o-la-ca-ğız.' Takımdanumudu kesmeyin. Sakin olun,hepsinin kökü kazınacak. Sakın ha federasyon bana ceza vermesin. Saygısızlık yapmıyorum. Bu böyle gitmez. Ya çarpışarak bitecek ya da aklı selimle. Böyle devam edemeyeceksiniz. Bunu aklınıza yazın."
MİN-JAE 4 YIL SONRA KIZARDI
13. DAKİKADA Gervinho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Kim Min-Jae'ye 22. dakikada Djaniny'yi arkadan ittiği gerekçesiyle ikinci sarı çıktı ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Sarı-lacivertliler, pozisyona uzun süre faul olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez kırmızı kart gören oyuncu olan Kim, en son 4 yıl önce 24 Eylül 2017'de Kore Ligi'nde kırmızı ile cezalandırılmıştı. Güney Koreli savunmacı, takımının önümüzdeki hafta Kadıköy'de Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
PENALTI 'VAR'
SOL kanattan yapılan ortada arka direkte Cornelius, topa doğru hamle yapmak isterken Szalai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun penaltı olduğu kararı verildi. Topun başına geçen Bakasetas ikinci kez Altay'ı avladı ve takımına üstünlüğü getirdi.
HAKEME TEPKİ
Vitor Pereira maçın ardından sinirli bir şekilde, hakem Ali Şansalan'ın yanına gitti. Ardından da başparmağını kafasına götürerek tepkisini gösterdi. Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeilk kez öne geçtiği bir Süper Lig maçındanmağlup ayrıldı (43 maç). AyrıcaPortekizli teknik adam, Trabzonsporkarşısında ilk yenilgisini aldı (3 maç, 2galibiyet, 1 mağlubiyet).