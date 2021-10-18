İSKİ arıza sorgulama ekranı: 18 Ekim Pazartesi güncel su kesintileri listesi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?

Milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği İstanbul'da her gün kısa ve uzun süreli enerji kesintileri meydana geliyor. Arıza, bakım ve onarım nedenli bu kesintiler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına İSKİ arıza ve su kesintileri duyuruları ile vatandaşlara duyuruluyor. İSKİ arıza sorgulama ekranı ile araştırılan güncel kesintiler, sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorularıyla da inceleniyor. İşte 18 Ekim Pazartesi güncel su kesintileri listesi ile kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi!