Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İSKİ arıza sorgulama ekranı: 18 Ekim Pazartesi güncel su kesintileri listesi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?
Giriş Tarihi: 18.10.2021 07:09

İSKİ arıza sorgulama ekranı: 18 Ekim Pazartesi güncel su kesintileri listesi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?

İSKİ arıza sorgulama ekranı: 18 Ekim Pazartesi güncel su kesintileri listesi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?

İstanbul’da su kesintisi ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, “sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” sorularıyla İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırma yapıyor. Güncel kesintileri anlık olarak internet üzerinden paylaşan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. İşte, 18 Ekim Pazartesi günü Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yaşanacak güncel su kesintileri listesi, kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler!

Milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği İstanbul'da her gün kısa ve uzun süreli enerji kesintileri meydana geliyor. Arıza, bakım ve onarım nedenli bu kesintiler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına İSKİ arıza ve su kesintileri duyuruları ile vatandaşlara duyuruluyor. İSKİ arıza sorgulama ekranı ile araştırılan güncel kesintiler, sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorularıyla da inceleniyor. İşte 18 Ekim Pazartesi güncel su kesintileri listesi ile kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi!

18 EKİM GÜNCEL SU KESİNTİLERİ LİSTESİ İSKİ

Henüz bir arıza ve kesinti kaydı oluşturulmadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel kesintileri duyurduğunda kesinti listesi haberimizde yer alacak.

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İSKİ arıza sorgulama ekranı: 18 Ekim Pazartesi güncel su kesintileri listesi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?
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