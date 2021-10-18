Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü olacak?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLMUŞTU?

En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:

"Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Sağlık alanında Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Türkiye bu kürsel tehdide karşı en başından beri dünyada en iyi kriz yönetimini sergileyen ülkelerin başında geliyor.

Gereken her türlü tedbiri almak, hizmeti sağlamak suretiyle hayata geçirdiğimiz bu stratejinin ne kadar doğru olduğunu dünyada yaşnanan gelişmeler bir ke zdaha teyit ediyor. 2018 yılında yönetim sistemimizi değiştirerek bugünlere kendimizi hazırladık.