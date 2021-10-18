KADINBUDU KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin.

Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun.

Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip 30 dakika buzdolabında bekletin.

Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin.

Şekil verilmiş köfteleri önce galeta ununa, sonra yumurtaya batırıp kızgın yağda kızartın.

Servis ederken püre ve sotelenmiş sebzeler ile servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

KOLAY KADINBUDU KÖFTENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kadınbudu köfte hazırlarken kullanacağınız kıymanın az yağlı olmasına dikkat edin. Aynı zamanda kıymanın iki kez çekilmesi de işinizi kolaylaştıracaktır.

Pirinçleri ortalama 15 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. Daha fazla haşlarsanız kıvamı bozulur ve köftenin tadını değiştirebilir.

Kıymaların üzerini unlamayı ihmal etmeyin. Unla harmanlanan köfteler daha çıtır ve lezzetli olur.

Köfteleri pişireceğiniz yağın sıcak olması da, köftelerin daha kolay ve eşit miktarda pişmesini sağlayacaktır.