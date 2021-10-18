Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kalp Yarası 16.bölüm izle! ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 18.10.2021 21:22 Son Güncelleme: 18.10.2021 21:22

Kalp Yarası 16.bölüm izle! ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

Kalp Yarası 16.bölüm izle! ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

ATV ekranlarına her hafta Pazartesi akşamları gelen Kalp Yarası yeni bölümü izlemek isteyenler “Kalp Yarası izle” araştırması yapıyor. Dizinin yeni bölümünde; Ayşe’nin hamile olup olmadığı belli oluyor. Kazadan kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşacak ancak bu durum boşanma planlarını etkilemeyecek. Öte yandan, Ferit’i geri kazanmak için yalanını devam ettiren Hande ise anne olamadığını öğrenince büyük bir şok yaşayacak. Bu başlık altından; Kalp Yarası izleme linkine ulaşabilirsiniz. ATV ile Kalp Yarası 16.bölüm izle!

Kalp Yarası izle! ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen Kalp Yarası yeni bölüm izleme linki, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünde; Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar. Bu başlık altından; Kalp Yarası 16.bölüm izleme linki ve özetine ulaşabilirsiniz.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (16.BÖLÜM)

Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder. Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

KALP YARASI 16.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kalp Yarası 16.bölüm izle! ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle
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