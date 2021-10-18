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Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:13

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı aldı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı aldı

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı satın aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Kadınlar 1. Futbol liginde mücadele veren Kayseri Gençlerbirliği takımını satın aldı. Sarı-Kırmızılı takımın ismi Kayserispor FK olarak değiştirildi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bununla ilgili bir duyuru yapan Berna Gözbaşı, "Hedef Türk kadının toplumun her kesiminde aktif olmasıysa, futbolla yaşayan bir kişi olarak kadın futboluna da destek vermem gerekiyordu. Kadın Futbol 1. Ligi'nde Kayserimizi temsil eden Gençlerbirliği'nin adı Kayserispor Kadın FK olarak değişti; başkanlığını da ben üstlendim. Bu zamana kadar kulübü başarıyla yöneten, yeni yönetimde de beraber çalışacağımız Başkan Yardımcısı Mutlu Önal'a özellikle teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.


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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı aldı
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