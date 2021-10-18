Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu! Galatasaray'a özel...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:29 Son Güncelleme: 18.10.2021 12:35

Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu! Galatasaray'a özel...

Lokomotiv Moskova’dan Squid Game temalı maç anonsu! Galatasaray’a özel...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda üçüncü maçlar bu hafta perşembe günü oynanacak. Temsilcilerimizden Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanında liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı bir video yayınlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü grubun 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Zorlu maç öncesi Rus ekibinden dikkat çeken bir anons yapıldı.

MOSKOVA'DAN DİKKAT ÇEKEN SQUİD GAME PAYLAŞIMI

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, son dönemlerde dünyanın en popüler dizisi olan Squid Game temalı bir video yayınlandı. Squid Game temalı videoda, dizide oynanan bir oyundan esinlenerek maçın anonsu yapıldı.

Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray için sıradışı Squid Game videosu!

GALATASARAY LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, grubun ilk maçında Lazio'yu 1-0 yenerken, Marsilya deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı ve 4 puanla E Grubu'nda lider konuma geldi. Grubun üçüncü maçı Moskova'da saat perşembe günü 22:00'da başlayacak.

Galatasaray ligde namağlup olan Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in tek golüyle 1-0 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini alarak puannı puanını 17'ye yükseltti.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, herkes şaşkına döndü!
Son dakika haberleri. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası Pereira'ya şok sözler! 'Penaltı ve kırmızı kart...'
Son dakika haberi... Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Son dakika haberler: Sena Altan'ın son görüntüleri! 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından öldürülmüştü...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da annelere değil HDP'ye giden İmamoğlu'na tepki
SON DAKİKA | Kıdem tazminatında kritik bilgi: Bu şartlar olursa tazminat yanmaz
KYK burs başvurusu ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? GSB 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları başladı mı?
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta mı kapanıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Son dakika haberi: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu! Galatasaray'a özel...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA