Lokomotiv Moskova’dan Squid Game temalı maç anonsu! Galatasaray’a özel...

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü grubun 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Zorlu maç öncesi Rus ekibinden dikkat çeken bir anons yapıldı.
MOSKOVA'DAN DİKKAT ÇEKEN SQUİD GAME PAYLAŞIMI
Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, son dönemlerde dünyanın en popüler dizisi olan Squid Game temalı bir video yayınlandı. Squid Game temalı videoda, dizide oynanan bir oyundan esinlenerek maçın anonsu yapıldı.
Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray için sıradışı Squid Game videosu!
GALATASARAY LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Galatasaray, grubun ilk maçında Lazio'yu 1-0 yenerken, Marsilya deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı ve 4 puanla E Grubu'nda lider konuma geldi. Grubun üçüncü maçı Moskova'da saat perşembe günü 22:00'da başlayacak.
Galatasaray ligde namağlup olan Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in tek golüyle 1-0 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini alarak puannı puanını 17'ye yükseltti.