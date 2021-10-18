Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marius Sumudica: Takım beklentilerimi çok çabuk kavradı
Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:53

Marius Sumudica: Takım beklentilerimi çok çabuk kavradı

AA
Marius Sumudica: Takım beklentilerimi çok çabuk kavradı

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takımın beklentilerini çok çabuk kavrağını ve Adana Demirspor deplasmanında sergilenen oyundan memnun olduğunu bildirdi.

Sumudica, kulüp televizyona yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesi takıma agresiflik kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Takımın talimatlarına iyi bir geri dönüş sağladığını belirten Sumudica, "Takım, beklentilerimi çok çabuk kavradı. Anlattıklarımı bu kadar hızlı kavrayan bir oyuncu grubuyla ilk defa çalışıyorum, çok hızlılar. Tecrübeli ve 35 yaşını geçen oyuncular var, onlar da genç oyuncular gibi davranıyor, sanki okulda öğrenmek isteyen öğrenci gibiler. Oyuncularımla aramda çok güzel bir ilişki var" ifadelerini kullandı.

"MAÇIMIZA GELEN HERKES EVİNE MUTLU DÖNSÜN İSTİYORUM"
Takımının sergilediği oyunundan memnun olduğunu ve üzerine koyarak ilerleyeceklerini aktaran Rumen teknik adam, taraftara şöyle seslendi:

"Taraftarların maça gelerek bizi desteklemelerini istiyorum. Çünkü taraftarsız bir takımın kimliği yoktur. Adana'da gördüğüm hoşuma gitti, yaklaşık 15 bin taraftar vardı, takımlarını desteklediler. Hatta maçı kaybettikten sonra da desteklemeye devam ettiler. Hiç kimse takımına kötü bir şey söylemiyordu. Tabii taraftarlarımızın maçtan sonra bize kızgın olmasını istemiyorum. Söz veriyorum, takımım performansını sahaya yüzde 100'ünü yansıtacak. Maçımıza gelen herkes evine mutlu dönsün istiyorum."

Sumudica, Adana Demirspor galibiyetiyle ilgili de "Şu ana kadar bir şey yapmış değiliz, sadece 3 puan aldık. Eğer Altay maçını kazanmazsak, bu 3 puanın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, herkes şaşkına döndü!
Son dakika haberi... Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Son dakika haberleri. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası Pereira'ya şok sözler! 'Penaltı ve kırmızı kart...'
Son dakika haberler: Sena Altan'ın son görüntüleri! 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından öldürülmüştü...
KYK burs başvurusu ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? GSB 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları başladı mı?
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da annelere değil HDP'ye giden İmamoğlu'na tepki
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
SON DAKİKA | Kıdem tazminatında kritik bilgi: Bu şartlar olursa tazminat yanmaz
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta mı kapanıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Marius Sumudica: Takım beklentilerimi çok çabuk kavradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA