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Giriş Tarihi: 19.10.2021 00:40 Son Güncelleme: 19.10.2021 00:40

MasterChef kaptanlık yarışını kim, hangi takım kazandı? 18 Ekim 2021 MasterChef kaptanlık yarışı son durum

MasterChef kaptanlık yarışını kim, hangi takım kazandı? 18 Ekim 2021 MasterChef kaptanlık yarışı son durum

18 Ekim Pazartesi akşamı TV 8 ekranlarına gelen MasterChef son bölümde kaptanlık düellosu yapıldı. Yarışmacılar jüri üyelerine en lezzetli tabağı sunmak için mücadele ederken aynı zamanda takım kaptanları da belirlenmiş oldu. Mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar arasında mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar gecenin en iyi tulumba tatlısını yaptılar. Peki; MasterChef kaptanlık yarışını kim, hangi takım kazandı? 18 Ekim 2021 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve bilgiler.

MasterChef'in ekranlara gelen son bölümünde takım kaptanlığı mücadelesi yer aldı. Mavi takım kaptanı en iyi tulumbayı yapan yarışmacı olarak seçilirken aynı zamanda kırmızı takım kaptanı da belli oldu. Yarışmanın izleyenleri ise "MasterChef kaptanlık yarışını kim, hangi takım kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Ekim 2021 MasterChef kaptanlık düellosu son durum.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?

Yarışmacılar yeni haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için kıran kırana yarıştı. MasterChef jürisi, en iyi tulumba tatlısını istedi. Oyunu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Hasan. Kırmızı takım kaptanı olarak da Mert'i seçti.

18 EKİM MASTERCHEF TAKIMLARI

Kırmızı Takım

Mert - Kaptan

Eren

Emre

Burcu

Azize

Ateş

Pelin

Mavi Takım

Hasan - Kaptan

Sergen

Tahsin

Araz

Dilara

Safanur

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MasterChef kaptanlık yarışını kim, hangi takım kazandı? 18 Ekim 2021 MasterChef kaptanlık yarışı son durum
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