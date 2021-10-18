Morutan kendini atmalıydı!

Fatih Terim: “Morutan kendini atsa penaltıydı. Atmasını isterim ama ne biz teşvik etmeliyiz ne de hakem engel olmalı.”
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk yarıdan farkı açamamanın sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. İkinci yarıda koruma iç güdüsü nedeniyle oyuncuların geriye çekildiğini de vurguladı. İlk yarıda Morutan'ın ceza sahası içindeki pozisyonu için de tepki gösteren Terim, şöyle konuştu: "Golüerken bulduk, preslebayağı pozisyonlar dayarattık. Bunları goleçevirmeliydik. Morutan kendini atsa penaltıydı. Atmasını isterim ama ne biz teşvik etmeliyiz ne de hakem engel olmalı. Belki profesyonelce düşmesi lazımdı ama ona hiçbir şey demeyeceğim. Hepimize olmuştur bu durumlar. Ben kimseye bir şey demiyorum. Buçok önemli bir konu."
'Boey derbide sahada olacak'
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesinde Sacha Boey'in durumunu da değerlendirdi: "Sacha Boey'i Rusya'ya götüreceğiz. Durumunu hocalarla konuşup öyle karar vereceğiz. Oynayacak durumdaysa oynatmak isteriz. Sacha Boey en kötü ihtimalle Beşiktaş maçında oynar."