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Giriş Tarihi: 18.10.2021 22:59

Orionid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta? Orionid meteor yağmuru nedir ve nasıl olur?

Orionid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta? Orionid meteor yağmuru nedir ve nasıl olur?

Bir miktar meteorun gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak ışık yaydığı gözlemlenen göksel olay olarak bilinen meteor yağmuruna sayılı günler kaldı. Orionid meteor yağmuru ya da diğer adıyla Orion meteor yağmuru nedeniyle gökyüzünde görsel şölen yaşanacak. Bilindiği üzere; Halley Kuyruklu Yıldızı ile ilişkilendirilen en üretken meteor yağmuru olarak bilinen Orion meteor yağmuru, gökyüzünün geniş bir alanı üzerinde görülüyor. Peki; Orionid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta? Orionid meteor yağmuru nedir ve nasıl olur? İşte bilgiler.

Avcı Takımyıldızı bölgesinde gerçekleşen ve her yıl Ekim ayında gözlemlenen, Halley kuyruklu yıldızı tarafından geriye kalan toz parçacıklarından oluşan iki meteordan bir tanesi Orionid meteor yağmuru olarak adlandırılır. Diğer ismi Orion meteor yağmuru olmakla birlikte, göksel olaylar ile yakından ilgilenenler "Orionid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta? Orionid meteor yağmuru nedir ve nasıl olur?" sorularına yanıt arıyor. İşte Orionid meteor yağmuru hakkında bilgiler.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

'Orion meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru 20 -21 Ekim'de net bir şekilde izlenebilecek.

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

Genellikle Orionids olarak kısaltılan Orionids meteor yağmuru , Halley Kuyruklu Yıldızı ile ilişkilendirilen en üretken meteor yağmurudur . Orionidler, geliyor gibi göründükleri, radyan olarak adlandırılan nokta Orion takımyıldızında yer aldığı için sözdedir , ancak gökyüzünün geniş bir alanı üzerinde görülebilirler. Orionids, Ekim ayı sonlarında yaklaşık bir hafta süren yıllık bir meteor yağmurudur. Bazı yıllarda meteorlar saatte 50-70 oranında meydana gelebilir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU İZLENEBİLİR Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Orionid meteor yağmurunu izlemek mümkün olacak.

Ayrıca Orionid meteor yağmurunun gece 1 ila 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor.

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Orionid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta? Orionid meteor yağmuru nedir ve nasıl olur?
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