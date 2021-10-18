Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:12

ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Her sene Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan ÖSYM sınav takvimi için milyonların bekleyişi sürüyor. Önümüzdeki sene gerçekleşecek olan ve binlerce adayın katılım sağladığı YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri bu takvimle birlikle kamuoyuna duyurulurken sınavlara katılım sağlayacak adaylar ise bu tarihlere göre sınav hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

ÖSYM sınav takvimi 2022, her sene olduğu gibi kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanırken birçok sınavın sonuçlanmasının ardından gelecek yıl gerçekleşecek olan YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi tüm sınavların uygulanacağı tarihler ve başvuru tarihleri gibi ayrıntılar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Buna göre; 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

ÖSYM sınav takvimi 2022: ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM sınav takvimine ulaşmak için tıklayınız

Henüz gelecek seneye ilişkin 2022 takvimi belli olmadı. 2021 senesinin tarihleri ise şöyle;

ÖSYM sınav takvimi 2022: ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

ÖSYM sınav takvimi 2022: ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

ÖSYM sınav takvimi 2022: ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

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ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
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