ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi 2022, her sene olduğu gibi kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanırken birçok sınavın sonuçlanmasının ardından gelecek yıl gerçekleşecek olan YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi tüm sınavların uygulanacağı tarihler ve başvuru tarihleri gibi ayrıntılar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Buna göre; 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…
ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ
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Henüz gelecek seneye ilişkin 2022 takvimi belli olmadı. 2021 senesinin tarihleri ise şöyle;
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/1
SINAV: 02.05.2021
BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
SINAV: 19.09.2021
BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
SINAV: 21.11.2021
BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV: 01.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV: 07.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
SINAV: 08.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 15.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
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