ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi 2022, her sene olduğu gibi kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanırken birçok sınavın sonuçlanmasının ardından gelecek yıl gerçekleşecek olan YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi tüm sınavların uygulanacağı tarihler ve başvuru tarihleri gibi ayrıntılar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Buna göre; 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…