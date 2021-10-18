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Giriş Tarihi: 18.10.2021 20:20 Son Güncelleme: 18.10.2021 20:24

Ruben Amorim'den Beşiktaş sözleri! Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal...

AA
Ruben Amorim’den Beşiktaş sözleri! Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal...

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında konuşan Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim: "UEFA Avrupa Ligi de önemli ama biz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarınki maç çok önemli" dedi. İspanyol kaleci Antonio Adan ise "Yarın için tek düşüncemiz ilk 3 puanımızı almak" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, galibiyet istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, "Kazanma isteğimiz var. Savunmada Ajax maçından daha iyi oynamamız gerekiyor. Ofansif olarak ise Borussia Dortmund maçından daha iyi olmalıyız. Tecrübesizlikten dolayı yaptığımız hataları yarın yapmamaya çalışıp iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkan takım olmadı. UEFA Avrupa Ligi de önemli ama biz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarınki maç çok önemli." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın önemli oyuncuları olduğunu aktaran Amorim, "Braga'da oynadığım dönemde burada maça çıkmıştım. Stat değişmiş. O dönem Beşiktaş'ta Manuel Fernandes vardı. Şimdi Rosier, Batshuayi, Pjanic, Vida gibi oyuncular var. Rosier, Portekiz'de bulamadığını burada buldu. Yarın Pjanic'e top, Batshuayi'ye de alan bırakırsak zorlanırız. Ghezzal da öyle. Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız. Atmosfer burada çok iyi. Oyuncular da bunu biliyor. Galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklar." diye konuştu.

Beşiktaş'ın maçı domine etmek isteyeceğini dile getiren Amorim, "Yarın topla oynayan taraf olmak isterim. İlk iki maçta rakiplerimiz topu bize bırakmadı fakat burada galibiyet önemli. Beşiktaş geçen sene şampiyon olan bir takım ve oyunu domine etmek, topa sahip olmak isteyeceklerdir. Biz de Dortmund maçında savunmada kompakt bir oyun oynadık. Oradaki gibi topa sahip olmak ve erken bir gol bulmak istiyoruz. Beşiktaş'ın yarın çok güçlü başlayacağını düşünüyorum. Burada fantastik bir atmosfer var. Dortmund maçında olduğu gibi oyunu tutmak ve hızlı başlayıp gol bulmak istiyoruz. Portekiz'de Porto, Benfica gibi takımlarda da böyle atmosfer var, oralardan çıktık. Eminim yarın böyle bir şey için oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır." şeklinde konuştu.

Amorim ayrıca, sakatlığını atlatan Pedro Gonçalves'in de yarın oynayabileceğini söyledi.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ İLK 3 PUANIMIZI ALMAK"

Basın toplantısında konuşan İspanyol kaleci Antonio Adan, "Yarın için tek düşüncemiz ilk 3 puanımızı almak. İlk iki maçta iyi performans sergiledik ama puan alamadık, bu maçta güven sağlamak ve puan almak istiyoruz. Beraberlik gibi bir düşüncemiz yok, kesinlikle galibiyet almak istiyoruz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Önümüzde 4 maç var, henüz bitmiş bir şey yok. Genç bir kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyorsanız tecrübe önemli. Genç bir kadromuz var, bu da daha çok istememizi sağlıyor. Ajax karşısında tecrübesizlikten ötürü istediğimizi alamadık. Yarın da tecrübemizi yansıtmaya ve daha kompakt oynamaya çalışacağız. Pjanic farklılık katabilir, önemli hücum oyuncuları var ama biz Beşiktaş'a bir takım olarak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

SPORTİNG HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Portekiz ekibi, yarın oynanacak maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi. Vodafone Park'ta 15 dakikası basına açık olan antrenmanda Sporting Lizbonlu oyuncular, çeşitli pas çalışmaları yaptı.

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Ruben Amorim'den Beşiktaş sözleri! Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal...
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