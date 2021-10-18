Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.10.2021 18:37

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üç günü noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar da belli olacak. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu sevenler ise Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda haftanın üç günü düzenleniyor. Bu kapsamda; 18 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralar da belli olacak. İşte Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 18 EKİM 2021 PAZARTESİ

18 Ekim Pazartesi gününe ilişkin Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Çekiliş ise saat 21:30'da başlayacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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