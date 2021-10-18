Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda haftanın üç günü düzenleniyor. Bu kapsamda; 18 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralar da belli olacak. İşte Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar.