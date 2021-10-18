Süper Lig'de 9. haftanın derbi maçında Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ve 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
MAÇIN KIRILMA ANI
Maçın kırılma anlarından biri olan Kim Min-Jae'nin 23. dakikada gördüğü ikinci sarı kart pozisyonu tartışmalara neden oldu. Faul yapıldığı yerden frikikten golü yiyen Fenerbahçe skor üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına 1-1 berabere gitti. İkinci yarının son dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan Trabzonspor namağlup olarak yoluna devam etti.
Maçın ardından, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kim Min-Jae'nin ikinci sarı kartı gördüğü pozisyonu yorumladı.
"KİM'İN HAREKETİ FAUL..."
Erman Toroğlu, Kim'in ikinci sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili hakemin doğru karar verdiğini ifade edererek "Min-Jae Kim'in, Djaniny'e yaptığı hareket faul. Eliyle müdahale var." dedi.
"TÜRKİYE'DE HAKEMLİK ÇÜRÜMÜŞ DURUMDA"
"Türkiye'de hakemlik çürümüş durumda. Yıllarca bu konuda yorum yaptığımda hep bir takımın düşmanı oldum, yıllarca bir şey değişmedi. Yeni yeni uyanmaya başladı yöneticiler."
"ALİ PALABIYIK'A UZUN SÜRE GÖRMEYECEĞİZ"
"Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ı uzun süre görmeyeceksiniz."
"TAM BİR EL BOMBASI"
Erman Toroğlu, 23. dakikada ilk sarı kartını gören Kim Min-Jae için şunları söyledi: "Kim ilk sarı kartı gördükten sonra zorlandı. Zaten ağır bir stoper tam bir el bombası"
"HAKEM MÜESSESİYLE İLGİLİ ÇOK BÜYÜK SIKINTILARIMIZ VAR"
Hakemlerle ilgii büyük sıkıntıları olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Biz ve diğer başkanların hakem müessesiyle ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Bunu şahsım ve arkadaşlarım dile getiriyor. Bu müessesenin ne durumda olduğunu, ne kadar kokuşmuş olduğunu, çürümüş olduğunu. Marka değerinin bu kadar zayıfladığı ortamda, her şey düşüyor."
"En önemli konu, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin, düşmenin veya şampiyon olmanın sadece sahada belirlenmediğinin, her geçen gün daha da ağır basarak kabul görüp, bir norm haline gelmesinin, inanıyor musunuz şu gördüğünüz olay, Türk futbolunda yaşanan hakem rezaleti, artık bir norm olarak kabul ediliyor. Yani kanıksanmaya başlandı. Allah'tan som dönemde kulüpler ayaklandık; bu böyle gitmeyecek, bunu söyleyeyim. Şahsen sevinçli olduğumu; bu sistemin ne kadar garabet olduğunu, artık ben değil sadece benden daha yüksek seste söylüyorlar" diye konuştu.
"MHK'DEN 18 KULÜP RAHATSIZ"
Ağaoğlu, hakem kararlarına ilişkin soruya ise , "Penaltı pozisyonu VAR'da verildi. Onun neticesinde hakemin verdiği bir karar. Bizim genellikle şikayetçi olduğumuz konular hakemlerin VAR'a çağrılmamaları. Kırmızı kart kararı ağır bulundu. Benim gördüğüm hem ayakla müdahale hem de itme var. İkinci sarıdan kırmızı. Eleştirenler kimler bilemiyorum ama hakem kararlarıyla ilgili ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısıyla alakalı ligin başından bugüne kadar yaşadığımız sıkıntılar ortada. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birkaç görüşmemiz oldu. Çarşamba günü saat 15.00'te de Kulüpler Birliği adına şahsım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı ve bizim MHK ile alakalı olarak yapılan çalıştayı yürüten Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile birlikte tekrar toplantı yapacağız."
"Taleplerimiz aşağı yukarı kamuoyunda paylaşıldı. İlk defa 18 kulübün bir araya gelerek almış olduğu bir kararı speküle ederek sulandırmaya çalışıyorlarsa da şunu ifade edebilirim; Bugün itibariyle MHK'nın yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden iki kulüp çekimser, diğer 18 kulüp rahatsız. Bu yapının rehabilete edilmesi doğrultusunda Türkiye futbol federasyonu ile ilgili geçtiğimiz hafta bir çalıştay yapma bunun neticesinde de kısa vade ve uzun vadede yapılacak olan yenilikler değişiklikleri konuşacağımız, tartışacağımız, uygulamaya alacağımız bir toplantı gerçekleştirilecektir."