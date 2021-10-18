"MHK'DEN 18 KULÜP RAHATSIZ"



Ağaoğlu, hakem kararlarına ilişkin soruya ise , "Penaltı pozisyonu VAR'da verildi. Onun neticesinde hakemin verdiği bir karar. Bizim genellikle şikayetçi olduğumuz konular hakemlerin VAR'a çağrılmamaları. Kırmızı kart kararı ağır bulundu. Benim gördüğüm hem ayakla müdahale hem de itme var. İkinci sarıdan kırmızı. Eleştirenler kimler bilemiyorum ama hakem kararlarıyla ilgili ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısıyla alakalı ligin başından bugüne kadar yaşadığımız sıkıntılar ortada. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birkaç görüşmemiz oldu. Çarşamba günü saat 15.00'te de Kulüpler Birliği adına şahsım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı ve bizim MHK ile alakalı olarak yapılan çalıştayı yürüten Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile birlikte tekrar toplantı yapacağız."

"Taleplerimiz aşağı yukarı kamuoyunda paylaşıldı. İlk defa 18 kulübün bir araya gelerek almış olduğu bir kararı speküle ederek sulandırmaya çalışıyorlarsa da şunu ifade edebilirim; Bugün itibariyle MHK'nın yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden iki kulüp çekimser, diğer 18 kulüp rahatsız. Bu yapının rehabilete edilmesi doğrultusunda Türkiye futbol federasyonu ile ilgili geçtiğimiz hafta bir çalıştay yapma bunun neticesinde de kısa vade ve uzun vadede yapılacak olan yenilikler değişiklikleri konuşacağımız, tartışacağımız, uygulamaya alacağımız bir toplantı gerçekleştirilecektir."