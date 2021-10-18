Son dakika: Fenerbahçeli Gustavo'dan Ali Şansalan'a isyan! "Hayatımda ilk kez..."

Son dakika...Süper Lig'de 9. haftanın en kritik mücadelesi Trabzon'da oynandı. Fenerbahçe'yi evinde konuk eden Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanmayı bildi. Bordo-mavililer bu sonucun ardından puanını 21 yaptı ve zirveye yerleşti. 19 puanda kalan sarı-lacivertliler ise ikinci sıraya düştü. Karadeniz ekibinin galibiyeti kadar hakem Ali Şansalan'ın kararları da gündeme damga vurdu. Sarı-lacivertliler isyan ederken, Gustavo da çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hakemin sahada çok gergin olduğunu dile getiren Brezilyalı, "Dün sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık.
Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu.
Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi..." ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR HAKEM GÖRDÜM"
Kariyeri boyunca bu kadar gergin ve oyunculara karşı sert bir tutum içinde olan hakem görmediğini belirten Gustavo, Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım.
Bu kariyerim için bir ilk oldu. Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım.
Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.
"Hakemin yerinde olmak istemezdim" diyen 34 yaşındaki deneyimli isim, şöyle konuştu: "Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim.
Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim.
Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü."