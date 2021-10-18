Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın'dan Ali Şansalan'a çok sert gönderme! 'Ben bunun kadar...'
Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:29 Son Güncelleme: 18.10.2021 10:38

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın'dan Ali Şansalan'a çok sert gönderme! 'Ben bunun kadar...'

Son dakika: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Serhat Akın’dan Ali Şansalan’a çok sert gönderme! ’Ben bunun kadar...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarının Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'a öfkesi devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasına lider giren Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında 3-1 kaybetti ve liderliği de rakibine kaptırdı. Maçın hemen başında Rossi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin oyundan atılmasıyla zor anlar yaşadı. Eski futbolcu Serhat Akın'dan Ali Şansalan'a tepki geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, lider gittiği Trabzon'dan koltuğu kaptırarak döndü. Maç sonunda hem teknik direktör Vitor Pereira'dan, hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hem de oyunculardan maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki vardı. Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın da Ali Şansalan'a sert sözlerle yüklendi.

16 kez A milli takım formasını giyen 3 de gol atan Serhat Akın, kariyerinde Karlsruhe, Fenerbahçe, Köln, Anderlecht, Kocaelispor, Konyaspor ve Altay gibi takımlarda forma giymişti.

SON DAKİKA: SERHAT AKIN'DAN ALİ ŞANSALAN'A VERYANSIN!

Süper Lig'de oynadığı 147 maçta 42 gol atma başarısı gösteren Serhat Akın, futbolu bıraktıktan sonra futbol yorumculuğu yapıyor. Serhat Akın, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'a sert sözlerle yüklendi.

'BUNUN GİBİ HAKEMLER OLDUĞU SÜRECE...'

İşte Serhat Akın'ın o sözleri...

'Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez yazıklar olsun! Nwakaeme hakemin içinden geçti hakem kart vermedi, 2 hamlede Kim Min Jae oyundan atıldı!'

'Nwakaeme kaptan değildi içinden geçti hakemin, Luiz Gustavo kaptan değil direk sert yapıp sarı kart gösteriyor. Eğer bu hakem artniyetli değilse ben bir şey demiyorum, bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun'

'ALİ ŞANSALAN KADAR BOŞ HAKEM GÖRMEDİM'

'Ben olsam çekerim takımı yazıklar olsun, ben bunun kadar boş bir hakem görmedim. Türkiye'de futbol biti çok yazık çok!'

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ MAÇTAN SONRA SESLENDİ

'Camiama sesleniyorum: Biz şampiyon olacağız! Bunu yazın bir kenara. Takımı sahiplenin, kenetlenin, mücadele edeceğiz!'

'Son 2 senedir resmen katlettiler bizi! Geçen sene 15 puanımız çalındı. Bu böyle gitmez! Ya çarpışarak değişecek ya da aklı selim herkes omuz omuza vererek değişecek.'

'Bu adam Ali Şansalan değil; Ali 'Maçalan'! Buraya art niyetli ve operasyon çekmek için birini yollasanız, bu maçı böyle yönetirdi.'

'Biz Vitor Pereira'nın takımına sonuna kadar güveniyoruz. Bu sene başarılı olacağız. Sizden ricam kayıtsız şartsız desteğinizi sosyal medya alanlarında da sürdürmeniz...'

Altay Bayındır'dan taraftara teşekkür! 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

MESUT ÖZİL: İNŞALLAH BU TAKIM SEZON SONU ŞAMPİYON OLACAK!

'Herkese tüm takım adına teşekkür ediyorum. Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum sizler de inanın.

Perşembe günü elimizden geleni yapıp kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım sezon sonu şampiyon olacak.'

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!
Son dakika haberi: Derbide kırmızı kart kararı doğru muydu? Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum!
Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'ya şok sözler! "Kırmızı kart ve penaltı pozisyonu..."
Son dakika haberi: Sena Altan'ın son görüntüleri! 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından öldürülmüştü...
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İşte İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Son dakika haberler: Kıdem tazminatında kritik bilgi: Bu şartlar olursa tazminat yanmaz
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta mı kapanıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Son dakika haberler: Diyarbakır'da annelere değil HDP'ye giden İmamoğlu'na tepki
KYK burs başvurusu ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? GSB 2021 -2022 KYK burs başvuruları başladı mı?
Son dakika haberi: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın'dan Ali Şansalan'a çok sert gönderme! 'Ben bunun kadar...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA