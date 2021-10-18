Son dakika: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Serhat Akın’dan Ali Şansalan’a çok sert gönderme! ’Ben bunun kadar...’

16 kez A milli takım formasını giyen 3 de gol atan Serhat Akın, kariyerinde Karlsruhe, Fenerbahçe, Köln, Anderlecht, Kocaelispor, Konyaspor ve Altay gibi takımlarda forma giymişti.
Süper Lig'de oynadığı 147 maçta 42 gol atma başarısı gösteren Serhat Akın, futbolu bıraktıktan sonra futbol yorumculuğu yapıyor. Serhat Akın, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'a sert sözlerle yüklendi.
'BUNUN GİBİ HAKEMLER OLDUĞU SÜRECE...'
İşte Serhat Akın'ın o sözleri...
'Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez yazıklar olsun! Nwakaeme hakemin içinden geçti hakem kart vermedi, 2 hamlede Kim Min Jae oyundan atıldı!'
'Nwakaeme kaptan değildi içinden geçti hakemin, Luiz Gustavo kaptan değil direk sert yapıp sarı kart gösteriyor. Eğer bu hakem artniyetli değilse ben bir şey demiyorum, bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun'
'ALİ ŞANSALAN KADAR BOŞ HAKEM GÖRMEDİM'
'Ben olsam çekerim takımı yazıklar olsun, ben bunun kadar boş bir hakem görmedim. Türkiye'de futbol biti çok yazık çok!'
FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ MAÇTAN SONRA SESLENDİ
'Camiama sesleniyorum: Biz şampiyon olacağız! Bunu yazın bir kenara. Takımı sahiplenin, kenetlenin, mücadele edeceğiz!'
'Son 2 senedir resmen katlettiler bizi! Geçen sene 15 puanımız çalındı. Bu böyle gitmez! Ya çarpışarak değişecek ya da aklı selim herkes omuz omuza vererek değişecek.'
'Bu adam Ali Şansalan değil; Ali 'Maçalan'! Buraya art niyetli ve operasyon çekmek için birini yollasanız, bu maçı böyle yönetirdi.'
'Biz Vitor Pereira'nın takımına sonuna kadar güveniyoruz. Bu sene başarılı olacağız. Sizden ricam kayıtsız şartsız desteğinizi sosyal medya alanlarında da sürdürmeniz...'
Altay Bayındır'dan taraftara teşekkür! 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'
MESUT ÖZİL: İNŞALLAH BU TAKIM SEZON SONU ŞAMPİYON OLACAK!
'Herkese tüm takım adına teşekkür ediyorum. Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum sizler de inanın.
Perşembe günü elimizden geleni yapıp kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım sezon sonu şampiyon olacak.'