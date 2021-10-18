Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ekim korona tablosu ile vefat, iyileşen ve vaka sayısı verileri!
Giriş Tarihi: 18.10.2021 18:25

SON DAKİKA | Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ekim korona tablosu ile vefat, iyileşen ve vaka sayısı verileri!

SON DAKİKA | Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ekim korona tablosu ile vefat, iyileşen ve vaka sayısı verileri!

Son dakika! Günlük koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasından düzenli ve güncel olarak yayınlanıyor. Tabloda; test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı gibi veriler yer alırken açıklanan son tabloya göre (17 Ekim 2021) vaka sayısı 24 bin 114 olurken vefat sayısı ise 186 olarak açıklandı. İyileşen sayısı ise 24 bin 403 olarak belirtildi. Peki; bugünkü vaka sayısı belli oldu mu? Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 18 Ekim korona tablosu son durum ve son dakika bilgileri.

18 Ekim korona tablosu, güncel olarak Sağlık Bakanlığı sitesinden yayınlanıyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan Covid-19 tablosuna göre, ülke geneli verileri belli olurken milyonlarca kişi "Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ekim korona tablosu belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Bu başlık altından; 18 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte 18 Ekim korona tablosu son dakika gelişmeleri.

18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

18 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Covid-19 tablosu açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

17 EKİM CORONA TABLOSU

Son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,38 olarak gerçekleşti.

17 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 114

VEFAT SAYISI: 186

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 537

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, herkes şaşkına döndü!
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbiden sonra Vitor Pereira'ya şok sözler! 'Kırmızı kart ve penaltı...'
İŞKUR en az 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
KYK burs başvurusu ne zaman ve hangi gün başlayacak? GSB 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları başladı mı?
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
Son dakika haberler: Sena Altan'ın son görüntüleri! 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından öldürülmüştü...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da annelere değil HDP'ye giden İmamoğlu'na tepki
SON DAKİKA | Kıdem tazminatında kritik bilgi: Bu şartlar olursa tazminat yanmaz
Son dakika haberleri: Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ekim korona tablosu ile vefat, iyileşen ve vaka sayısı verileri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA