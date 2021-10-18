18 Ekim korona tablosu, güncel olarak Sağlık Bakanlığı sitesinden yayınlanıyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan Covid-19 tablosuna göre, ülke geneli verileri belli olurken milyonlarca kişi "Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ekim korona tablosu belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Bu başlık altından; 18 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte 18 Ekim korona tablosu son dakika gelişmeleri.
18 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Covid-19 tablosu açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
17 EKİM CORONA TABLOSU
Son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,38 olarak gerçekleşti.
17 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 24 bin 114
VEFAT SAYISI: 186
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 28 bin 537
VEFAT SAYISI: 212
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611