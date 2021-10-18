Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile muhteşem geri dönüşleri
Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:45 Son Güncelleme: 18.10.2021 12:49

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile muhteşem geri dönüşleri

İHA
Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile muhteşem geri dönüşleri

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde mağlup durumdayken 8 maçta geri dönüşe imza attı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlardan 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk kez üç büyüklere karşı evinde galibiyet aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk eden Trabzonspor, 1-0 yenik durumdayken Bakasetas ve Yusuf Sarı'nın golleriyle sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe karşısında sahasında imza attı.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE KARŞI GERİ DÖNÜŞLER

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu sezon ise bordo-mavililer Galatasaray (2-2), Alanyaspor (1-1) ve Fenerbahçe (3-1) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

AVCI, EVİNDE SİFTAH YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk kez üç büyüklere karşı evinde galibiyet aldı. Avcı yönetiminde sahasında geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, herkes şaşkına döndü!
Son dakika haberleri. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası Pereira'ya şok sözler! 'Penaltı ve kırmızı kart...'
Son dakika haberi... Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Son dakika haberler: Sena Altan'ın son görüntüleri! 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından öldürülmüştü...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da annelere değil HDP'ye giden İmamoğlu'na tepki
SON DAKİKA | Kıdem tazminatında kritik bilgi: Bu şartlar olursa tazminat yanmaz
KYK burs başvurusu ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? GSB 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları başladı mı?
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta mı kapanıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Son dakika haberi: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile muhteşem geri dönüşleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA