Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile muhteşem geri dönüşleri

AVCI, EVİNDE SİFTAH YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk kez üç büyüklere karşı evinde galibiyet aldı. Avcı yönetiminde sahasında geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.