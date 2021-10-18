TUS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?

5 Eylül'de düzenlenen TUS'un tercihleri geçtiğimiz hafta alındı. 2021 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları; 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları ayın kaçında belli olur sorusuyla araştırılıyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınav ve yerleştirme sürecini takip eden adaylar, sonuç ekranını anlık olarak takip ediyor. TUS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son açıklamalar!

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILDI, BİTTİ Mİ?

8 Ekim'de başlayan tercih süreci 14 Ekim'de tamamlandı. Adayların yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.