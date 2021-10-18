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Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:54

TUS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?

TUS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı 2. Dönem tercih işlemleri geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 14 Ekim’e kadar alınan tercihlerin sonuçları; TUS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak sorusuyla araştırılıyor. Tıp, veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanların katıldığı sınava ilişkin soruların yanıtı haberimizde. 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları ayın kaçında belli olur? İşte detaylar.

5 Eylül'de düzenlenen TUS'un tercihleri geçtiğimiz hafta alındı. 2021 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları; 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları ayın kaçında belli olur sorusuyla araştırılıyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınav ve yerleştirme sürecini takip eden adaylar, sonuç ekranını anlık olarak takip ediyor. TUS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son açıklamalar!

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILDI, BİTTİ Mİ?

8 Ekim'de başlayan tercih süreci 14 Ekim'de tamamlandı. Adayların yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

2021-TUS 2.DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı fakat Ekim ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından konuya ilişkin duyurular haberimizde yer alacak.

TUS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, NE İŞE YARAR?

Tıp, veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar bu sınava başvurabilir. 'Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı' olarak bilinen TUS, Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

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