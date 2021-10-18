Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 19 Ekim 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Ekim 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 19 Ekim 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YERDEN YERE VURAN RETRO BİTTİ!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 19 EKİM 2021 SALI

Koç: Çok şükür diyeceğin bir gündesin. Çünkü karşıt burcunda devam eden Merkür Retro'su yarın sona eriyor. Güven sorunlarını çözmek için adım atmak isteyebilirsin.

Boğa: Önemli kararlar alman gereken konular karşına gelebilir. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, flört dönemini canlandırıyorsun.

İkizler: Ertelediğin planlar yeniden karşına geliyor. Genişleten gezegen, hava burcunda düz seyre başlıyor. Hukuksal konularda bir beklenti içerisindeysen, beklentilerin karşılık bulabilir.

Yengeç: Güne nedenini bilmediğin bir duygusallıkla uyanabilirsin. Ancak merak etme kendini toparlamakta üstüne yok. Kronik bir rahatsızlığın varsa, aksattığın rutinlerine geri dönmen gerekebilir.