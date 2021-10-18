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Giriş Tarihi: 19.10.2021 01:33 Son Güncelleme: 19.10.2021 01:35

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 19 Ekim 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 19 Ekim 2021 Salı

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan Zeynep Turan 19 Ekim 2021 Salı günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Ekim ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 19 Ekim 2021 Salı günü için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Ekim 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 19 Ekim 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YERDEN YERE VURAN RETRO BİTTİ!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 19 EKİM 2021 SALI

Koç: Çok şükür diyeceğin bir gündesin. Çünkü karşıt burcunda devam eden Merkür Retro'su yarın sona eriyor. Güven sorunlarını çözmek için adım atmak isteyebilirsin.

Boğa: Önemli kararlar alman gereken konular karşına gelebilir. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, flört dönemini canlandırıyorsun.

İkizler: Ertelediğin planlar yeniden karşına geliyor. Genişleten gezegen, hava burcunda düz seyre başlıyor. Hukuksal konularda bir beklenti içerisindeysen, beklentilerin karşılık bulabilir.

Yengeç: Güne nedenini bilmediğin bir duygusallıkla uyanabilirsin. Ancak merak etme kendini toparlamakta üstüne yok. Kronik bir rahatsızlığın varsa, aksattığın rutinlerine geri dönmen gerekebilir.

Aslan: Bolluğu temsil eden Jüpiter, hava burcunda düz seyre başlıyor. Geçmişe oranla daha iyi yaptığın stres kontrolü, senin için birçok işi kolaylaştıracak. Deveyi diken yapanlara karşı kılıcını kuşanıyorsun.

Başak: Senin için elverişli günler başlıyor. Çünkü şans gezegeni Jüpiter, hava burcundaki düz seyrine başlıyor. Kilo vermek için diyete başlamayı düşünebilirsin.

Terazi: Bağının güçlü olduğu kişilerden gelen tuhaf davranışlar, geçmişte yaşadığın problemleri hatırlatabilir. Akşam saatlerinde yapacağın telefon görüşmesiyle bambaşka duygulara kapılacaksın.

Akrep: Hayatında eksikliğini duyduğun konuları belirleyerek, sıfırdan başlamak isteyebilirsin. Hayatının değişmeye başlayacağını hissetmen, kendini daha özgüvenli ve huzurlu hissetmene yardımcı olacak.

Yay: Sorunları çözmek için atacağın adımlar, aynı şekilde karşılık bulmayabilir. Stresli tavırların, beklenmedik hatalara da yol açabilir. Yeni iş arayışına girerek radikal kararlara imza atabilirsin.

Oğlak: Özgürlüğün ve isteklerin bu kadar ön plandayken ne kadar değiştiğini insanlara göstermek isteyeceksin. Kariyer planlamanda yapacağın değişiklikler, aileni de şaşırtabilir.

Kova: Duygusallığın getirdiği karışık ruh haliyle hayatını yeni bir yola sokmak isteyebilirsin. Senin için emek veren insanlara karşı daha duyarlı olman gerektiğine dair uyarıları dikkate alman gerekecek.

Balık: Alacağın kararlar ile üzerindeki kara bulutları dağıtacaksın. Teknolojik aletler ile yaşadığın problemler tadının kaçmasına neden olurken, beklemediğin harcamalara da neden olabilir.

YERDEN YERE VURAN RETRO BİTTİ!

Şansımızı Kim Yedi?

Genişleten ve şans kapılarını zorlayan Jüpiter 29 Temmuz'dan itibaren Kova burcundaki geri gidişini sonlandırıyor, düz seyrine giriyor. Peki aklınızda canlanan şu sorunun cevabını merak etmiyor musunuz? Jüpiter'in düz seyrine girmesi ne ifade ediyor? Eğer cevabınız evetse gelin beraber şu Jüpiter'in Kozmik puzzle da ki seyrine göz atalım. Evrene gönderdiğimiz mesajlara neler oldu, rahatlamak için yaptığımız ada çayları ne alemde? Aslında bunların hepsi Jüpiter ile ilgiliydi. Biz ne yaparsak yapalım Jüpiter geri gittiği müddetçe biz ileri gidemedik.

Hangi Konular Ferahlayacak

  • Evinizde ya da işinizde çektiğiniz teknolojik aksaklıklar,
  • Uzun zamandır planladığınız işleriniz, projeleriniz,
  • İş seyahatleriniz, uluslararası ilişkileriniz
  • İkili ilişkilerdeki inat, şüphe ve tahammülsüzlük
  • Sorumlulukları erteleme, işleri uzatma, lüzumsuz polemikler
  • Çalışma ortamındaki mobbing, manipülasyon
  • Gizli kalan konuların yarattığı anksiyete

Herkes Dünyanın Döndüğünü Yeniden Hatırlayacak

İletişim ve haberleşme gezegeni Merkür'de geri hareketini 20 Ekim tarihinde sonlandıracak. Bu ne demektir? Hayatlarımıza nasıl etki eder? Sorusu aklınızda canlanmıştır. Sonuç olarak, ilişkilerimizdeki dinamikler önemli ölçüde değişecek diyor gök kubbe… Önyargılarını yıkamayanlar, şüphelerinden uzun zamandır arınmak isteyen ama arınamayanlar, en sonunda rahata erebilecek. Retro'nun getirdiği baskılardan kurtulmak sanıldığından daha güzide bir durum aslında. Hayatın yoğunluğu içerisinde kaybolmuş benlikler, kendini yeniden bulacak. Hayatı anlamlandırmak adına yeni amaçlar edinecek. Kısacası dünyanın döndüğünü, zamanı durduramadığını hatırlayacak.

Kimlere Dikkat!

  • Beyaz yalanların ardına sığınan, masum gibi görünenlere,
  • Maddi sorunları olmasına rağmen bunu görmezden gelenlere,
  • Aksilikleri ertelemeyi, çözüme ulaşmak için kılı kırk yaranları huy haline getirenlere,
  • Kalabalıklarda farklı, bireyselde farklı davrananlara,
  • Odak noktası dışındaki yerlere yoğunluk verenlere,
  • Evlilikteki gerginliğin artmasına yol açan üçüncü kişilere

Aklımızdaki soruları cevaplayacağımız bugünden sonra, ruh halimizdeki değişimi de bütün dinamikleriyle hissedeceğiz. En nihayetinde içinde kalıplaşmış rutinleri yıkma güdüsü barındıran iki Retro'yu ardımızda bıraktık.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 19 Ekim 2021 Salı
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