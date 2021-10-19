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Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:15

Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Kırlangıç Adası artık Haziransızdır…

Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Kırlangıç Adası artık Haziransızdır…

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan (Haziran), Alp Navruz (Poyraz) rol aldığı yapımda bu hafta Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyrazsız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla dizide yaşanacak gelişmelerden ipuçları verildi. Peki Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

Ada Masalı yeni bölüm izleyiciyle bu akşam Star TV'de buluşacak. Yeni bölümde Kırlangıç Adası'nda başlayıp büyüyen Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir'in çok sesli, çok ışıklı, çok hareketli sokaklarına taşacaktır. Dizinin bu haftaki bölümünde beklenmedik gelişmeler oluyor. Peki Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırlangıç Adası artık Haziransızdır… Poyraz artık Haziransızdır… Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyrazsız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir. Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır.

Bütün bunlar olurken Sandal Ağacı Oteli'nin aldığı bir ödül, Haziran ve Poyraz'ın yollarının kesişmesine vesile olacaktır. Kırlangıç Adası'nda başlayıp büyüyen Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir'in çok sesli, çok ışıklı, çok hareketli sokaklarına taşacaktır.

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Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Kırlangıç Adası artık Haziransızdır…
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