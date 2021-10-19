Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Kırlangıç Adası artık Haziransızdır…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırlangıç Adası artık Haziransızdır… Poyraz artık Haziransızdır… Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyrazsız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir. Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır.

Bütün bunlar olurken Sandal Ağacı Oteli'nin aldığı bir ödül, Haziran ve Poyraz'ın yollarının kesişmesine vesile olacaktır. Kırlangıç Adası'nda başlayıp büyüyen Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir'in çok sesli, çok ışıklı, çok hareketli sokaklarına taşacaktır.