Akdeniz'de korkutan deprem SON DAKİKA duyuruldu! Antalya ve çevresinde hissedildi (AFAD - Kandilli son depremler listesi)

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, henüz can ve mal kaybının olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.
KORKUTAN DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2021
Büyüklük : 6.0 (ML)
Yer : Akdeniz, 113.67 km.Dodecanese (Yunanistan), 155.56 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 19.10.2021, 08:32:34 TSİ
Enlem : 35.0141 N
Boylam : 28.4483 E
Derinlik : 9.59 km
Detay : https://t.co/E2xoWXfgQX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi