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Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:37 Son Güncelleme: 19.10.2021 09:37

Akdeniz'de korkutan deprem SON DAKİKA duyuruldu! Antalya ve çevresinde hissedildi (AFAD - Kandilli son depremler listesi)

Akdeniz’de korkutan deprem SON DAKİKA duyuruldu! Antalya ve çevresinde hissedildi AFAD - Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 08.32’de merkez üssü Akdeniz olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin meydana gelmesinin ardından “Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kaş, Fethiye gibi birçok bölgede Antalya ve çevresinde hissedilen Akdeniz’de meydana gelen son dakika depreminin ayrıntıları...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, henüz can ve mal kaybının olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi

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Akdeniz'de korkutan deprem SON DAKİKA duyuruldu! Antalya ve çevresinde hissedildi (AFAD - Kandilli son depremler listesi)
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