ALES geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? ALES 3 geç başvuru ücreti ve günü!

Yılın son çeyreğine gelinirken, ÖSYM tarafından düzenlenen yılın son sınavları adayların araştırma konusu haline geldi. Bu yılın son ALES sınavı için araştırmalar hızlandı. Adaylar, "ALES geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?" sorularıyla inceledikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin detayları merak ediyor. ALES 3 geç başvuru ücreti ve günü ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuyla duyuruldu. İşte sınav hakkında merak edilenler ve geç başvuru tarihi!

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE GÜNÜ!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.