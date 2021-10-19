Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? ALES 3 geç başvuru ücreti ve günü!
Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:14

ALES geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? ALES 3 geç başvuru ücreti ve günü!

ALES geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? ALES 3 geç başvuru ücreti ve günü!

2021 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Önceki iki sınavı kaçıran ya da istediği puanı alamayan pek çok kişi ALES/3 sınav tarihi ve geç başvuru günü hakkında araştırma yapıyor. Başvuruları geçtiğimiz hafta alınan sınavla ilgili ALES geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. İşte ALES 3 geç başvuru ücreti ve günü!

Yılın son çeyreğine gelinirken, ÖSYM tarafından düzenlenen yılın son sınavları adayların araştırma konusu haline geldi. Bu yılın son ALES sınavı için araştırmalar hızlandı. Adaylar, "ALES geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?" sorularıyla inceledikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin detayları merak ediyor. ALES 3 geç başvuru ücreti ve günü ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuyla duyuruldu. İşte sınav hakkında merak edilenler ve geç başvuru tarihi!

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE GÜNÜ!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2021

ALES başvuru ücreti 145 lira olarak belirlenirken; geç başvuru tarihinde bu ücret %50 artırımlı olarak aynı gün içerisinde ödenmektedir. ALES geç başvuru ücreti 217.50 lira olarak ödenmektedir.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Bu yılın son sınavı olan ALES 3 sınavının sonuçları ise 16 Aralık'ta açıklanacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

  • Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2021-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
  • b) Başvuruların nasıl/nereye yapılacağının belirlenmesi: Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:
  • ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "eDevlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.
  • Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
  • Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.
  • Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, istedikleri takdirde sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden de sınava başvurularını yapabileceklerdir.

  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar:
  • İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı* bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
  • İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
  • T.C. Kimlik Kartı'nı henüz edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava
  • başvuru süresi içinde Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı
  • edindikleri takdirde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğraflarını, başvuru merkezine gitmeksizin
  • sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyerek sınava
  • başvuru süresi içinde başvurularını yapabileceklerdir.
  • * Geçerli fotoğraf: T.C. Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru
  • merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
  • Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
  • c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin
  • http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını,
  • resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.
  • d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav
  • ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
  • Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
  • Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona
  • erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
  • Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
  • Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

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ALES geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? ALES 3 geç başvuru ücreti ve günü!
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