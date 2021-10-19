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Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:40 Son Güncelleme: 19.10.2021 18:40

Altın fiyatları bugün hareketlendi! 19 Ekim Salı Canlı ve güncel altın fiyatları verileri!

Altın fiyatları bugün hareketlendi! 19 Ekim Salı Canlı ve güncel altın fiyatları verileri!

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili alış satış verileri araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. 19 Ekim Salı bugün 22 ayar bilezik 479 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 860 liradan işlem görmektedir. Hem hediye amaçlı hem de büyük bir yatırım aracı olarak kullanılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

Altın fiyatları alış ve satış rakamları, haftanın ikinci işlem gününde de araştırılıyor. 19 Ekim 2021 Salı bugün hareketli bir grafik çizen sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken gram altın fiyatı ise 530 lira oldu. Öte yandan; yarım altın ise bin 721 liradan işlem görüyor. Bu başlık altından; altın fiyatları alış ve satış rakamlarını görebilirsiniz. İşte 19 Ekim Salı canlı ve güncel altın fiyatları verileri!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 479,12

SATIŞ: 497,65

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.484,00

SATIŞ: 3.532,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.524,00

SATIŞ: 3.577,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.402,54

SATIŞ: 3.469,42

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.721,00

SATIŞ: 1.748,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 860,00

SATIŞ: 874,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 530,75

SATIŞ: 530,85

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Altın fiyatları bugün hareketlendi! 19 Ekim Salı Canlı ve güncel altın fiyatları verileri!
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