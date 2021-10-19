Altın fiyatları bugün hareketlendi! 19 Ekim Salı Canlı ve güncel altın fiyatları verileri!

Altın fiyatları alış ve satış rakamları, haftanın ikinci işlem gününde de araştırılıyor. 19 Ekim 2021 Salı bugün hareketli bir grafik çizen sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken gram altın fiyatı ise 530 lira oldu. Öte yandan; yarım altın ise bin 721 liradan işlem görüyor. Bu başlık altından; altın fiyatları alış ve satış rakamlarını görebilirsiniz. İşte 19 Ekim Salı canlı ve güncel altın fiyatları verileri!