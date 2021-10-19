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Giriş Tarihi: 19.10.2021 20:26

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Askerlik yerleri belli oldu mu? Kasım celbi ve sevk tarihleri sorgula

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Askerlik yerleri belli oldu mu? Kasım celbi ve sevk tarihleri sorgula

Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Kasım 2021 Sınıflandırma Dönemi” duyurusu yayımlandı. Vatani görevini yerine getirecek olanların gündeminde yer alan askerlik yerleri Kasım celbi için araştırmalar sürüyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih ise geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Bu kapsamda; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Askerlik yerleri belli oldu mu? Kasım celbi ve sevk tarihleri sorgulama ekranı ve bilgiler.

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu. E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan askerlik yerlerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Vatani görevini yerine getirecek olanların gündeminde yer alan askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Askerlik yerleri Kasım celbi ve sevk tarihleri sorgulama ekranı ve sürece yönelik bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Askerlik yerleri belli oldu mu? Kasım celbi ve sevk tarihleri sorgula
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