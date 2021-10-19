Süper Lig’de geride kalan haftayı mercek altına alan SABAH Spor yazarları, zirve yarışını ve 4 büyük takımın performansını değerlendirdi
LEVENT TÜZEMEN
Abdullah hoca, oyuncularıyla mükemmel bir diyalog kurdu ve istediği transferleri yaptırdı. Bordo-mavili ekip keyif veren oyunuyla haklı bir liderlik yaşıyor
FATİH DOĞAN Trabzonspor sağlam adımlarla yürüyor. En büyük değişim yönetim, teknik kadro ve taraftardaki hemen demoralize olan kırılgan tavır ortadan kalktı
AHMET ÇAKAR Abdullah Avcı, Trabzonspor için önemli bir kazançtır. İyi bir kadro kurdu, camia kenetlendi ve belki de bu sene yıllar sonra gelecek, özlenen o sene olacak
SORU: Trabzonspor namağluplider. Teknik direktör Abdullah Avcıbüyük bir istikrara imza attı. Geleceksüreci nasıl görüyorsunuz?
İSKENDER GÜNEN: Avcı, geldiği günden bugüne kadar yaptığı katkıları gözden geçirmelidir diye düşünüyorum. Şu an 21 maç yenilgi yüzü görmeyen bir takımdan söz ediyoruz. 9 haftanın sonunda ise ligin namağlup lideri. Bundan sonra nereyekadar gidebilir? Yıllardır beklenenşampiyonluk hasreti bu sezon sonbulabilir mi? Ya da vuslat her zaman olduğu gibi başka bahara mı kalır? Bu sorulara verilecek yanıt ilerleyen süreçlerde ortaya çıkar. Yalnız herkesin bilmesi gereken, bir çiçekle bahar gelmez. Sezon içi sakatlıklar, cezalar dolayısıyla eksilmeler yaşanması normal. Ama şu an Avcı'nın elinde geçensezona göre zengin bir kadrosu var. İstikrarlı sonuçlar ve beklenen hedefe ulaşabilmek için kenardan gelen oyuncuların katkılarının önemli olduğu gerçeğini hesaba katarsak ilerleyen haftalarda istikrarlı yapıyı devam ettireceklerini düşünüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Avcı ile Trabzonspor etle tırnak gibi oldu.
Abdullah hoca, oyuncularıyla mükemmel bir diyalog kurdu ve sezon başında belirlediği mevkilere istediği transferleri de yaptırdı. 3 büyük takımın Avrupa'da olduğunu hatırlatıp Trabzon'un sadece ligde oynamasının bir avantaj olduğunu belirtirim. Avcı'nın önündeki enbüyük engel ideal kadrosundakioyuncularınsakatlık yaşamalarıdır. Örneğin; Hamsik'in yeri dolmadı, çünkü ilk 11'in dışında kulübeden katkı verecek oyuncu sayısı maalesef çok az. Ama bu zafiyete rağmen Trabzon, keyif veren oyunuyla haklı bir liderlik yaşıyor.
ARTIK OYUN OTURDU
GÜRCAN BİLGİÇ: Lider olmak, geçen seneden beri yapılan planlarda, kremanın üzerindeki çilektir. Avcı önce oyunu oturttu, sonra da oyuna uygun transferler yaptı. Fenerbahçe maçında en önemli kozu Hamsik yoktu. İkincisi (Nwakaeme) sakatlanıp çıktı. Yine de 10kişi kalmış rakibiniikisi duran toptan gelengollerle geçti. Yani; hücum aksiyonlarında sorun yaşadı. Şimdi işi daha zor. Fenerbahçe'yi yenmek,taraftardaki beklentiyide yükseltecektir. Galatasaray ile de oynadığına göre sadece Beşiktaş maçı hedef olarak gözüküyor.
Şu anda fikstür avantajı da ellerinde.
FATİH DOĞAN: Trabzonspor sağlam adımlarla yürüyor. En büyük değişim yönetim, teknik kadro ve taraftardaki hemen demoralize olan kırılgan tavır ortadan kalktı. Psikolojik olarak güçlüler. Avcı başta olmak üzere kolay kolaybüyük maçlarda paniklemiyorlar. Oturmuş ve güçlü bir kadroları var. Geçen seneden beri ilmek ilmek gelişiyorlar. Hak ettikleri yerdeler.
AHMET ÇAKAR: Trabzonspor şampiyonluğun en önemli favorisidir. Avcı, Trabzon için önemli bir kazançtır, iyi bir kadro kurdu, camia kenetlendi ve belki de bu sene yıllar sonra gelecek o sene olacak.
GALATASARAY'IN İLACI MARCAO!
SORU: Galatasaray kazandı ama futboluile eleştiriliyor. Skor mu önemli oyun mu?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray ilginç bir grafik sergiliyor. Gençleştirilen takım Avrupa'da alkışlanan oyun sergiliyor, ligde ise mehter takımına benziyor. G.Saray'ın bir oyun liderine, orta sahadaoyunu kurabilecek bir beyne ve Onyekuru,Bruma ve Rodrigues gibi hızlı bir oyuncuyaihtiyacı var. Ancak Marcao'nun dönüşüG.Saray'ın oyununun iyiye gideceğine işarettir. Avrupa'daki maçlara bakınca başarılı oyunun şifresinin Marcao olduğunu söyleyebilirim.
GÜRCAN BİLGİÇ: "Önemli olan kazanmak" cümlesi, sadece memnuniyetsizliğin üstünü örtmektir. Konya maçında, önceki karşılaşmalardan farklı değildi. Sayıca eşitsiniz, kendi sahanızdasınız ve top yüzde 70 rakipte. Bunun adı 'taktik' değil,yetersizliktir. G.Saray buna çare üretemiyorsa, bundan sonraki sorunları da çözemez. Konyaspor'un boş kaleye kaçırdığı gol, aslında Fatih Terim'i kurtardı.
İSKENDER GÜNEN: G.Saray, büyük takım kimliğinden uzak. Konyaspor maçında, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında top eğer yüzde 70 Konya'daysa herhalde konuşacak bir şey yok. Yeni transferlerden kendilerindençok şey beklenen Rumen Cicaldauve de Morutan sıradan oyunculargörünümünde. Saha içi organizasyonundasorunları olan G.Saray'ınbu görüntü içinde hedefe ulaşabilmesi çok zor.
AHMET ÇAKAR: G.Saray müthiş bir şansla son iki maçını kazandı. Rize'de penaltı gol olsa, Rize maçı kazanacaktı. Gol olmadı, uzatmanın da uzatmasında mutlak bir hakem hatasıyla maçı kazandılar.
Pazar günü de İstanbul'da çok kötü oynadılar. Özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları, daha doğrusu koyamadıkları futbol içler acısıydı. Puan kaybedebilirlerdi ama yine kazandılar. G.Saray asla iyi futbol oynamıyor.
FATİH DOĞAN: Skor sizi yarışta tutar ama şampiyon yapmaz. Galatasaray için doğal bir süreç.
Bence daha fazla kırılgan olabilirlerdi. Yeni ve değişen bir takım, 26.5 yaş ortalaması. Dönüşümsancılıdır. Ama Fatih Terim bir şekildekazanmayı ve yarışın içinde tutmayı biliyor.
Sezon böyle geçecek. Avrupa'ya odaklanmış bir G.Saray, içeride pozisyon alacak. Sabırla bekleyecek.
Diğer üç rakibinden sekmesini bekleyecek. Sessiz sedasız, kavgasız beklemesi de yeni stratejisi olacak. Bu arada eksiklerini giderecek. Konya'nın G.Saray karşısındakibaskın futbolunu vetartışmalı pozisyonları görünceG.Saray'daki en büyükeksiklik 6 numara. Fatih hocaneden geçici çözümlerle çarearamak yerine 6 numara transferetmedi, anlamıyorum.
KAYBETTİ AMAİNANCINI KAZANDI
SORU: F.Bahçe, zorluTrabzon deplasmanındazirveyi kaptırdı. Bu yenilgitakımı nasıl etkiler?
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu maçta görüldü ki F.Bahçe 11'e 11 oynadığı tüm rakipleri karşısında kazanma şansına sahip. Zor bir deplasmandabile golübulmayı başardı,kalesiniiyi savundu,rakibe zorlukçıkardı,hakemintakdir hakkıaleyhine olmasaydıen az birpuanla ve liderolarak İstanbul'a dönecekti. Bu maç oyunculara da, camiaya da şampiyonluk inancını perçinleten bir sonuç aslında.
Bazen kaybederken kazanırsınız. Maçı kaybetti ama inancını kazandı.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe kaybetti ama 10 kişi kaldığı dönemde bile oyun olarak Trabzon'a ezilmedi. Ben bu yenilginin oyuncuları çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Sadece Pereira'nınısrarla üçlü savunma oynamasınaara vermesi gerektiğinidüşünüyorum. Hermaçın ayrı bir hikâyesi vardır. Maç 11'e 11 oynansaydı F.Bahçe kaybetmezdi.
FATİH DOĞAN: Pereira'nın niyeti iyi. F.Bahçe'yi ofansif oynatmaya çalışıyor, iyiyi bulma yönünde arayışı var. Ama F.Bahçe'ninzamanı yok.
Pereira'nın Trabzon'da önemli bir hatası vardı. 3-4-3 sisteminde solda oynatması gereken Novak'ı ısrarla sağ stoper oynatıyor ve birçok maçta dikkat edin, ters ayakla yakalanıyor. F.Bahçe 3-4-3'ü iyi oynar ama orta sahanın sağı ve solu, savunmayı ve hücumu aynı ölçüde yapabilen oyuncular olmadığı müddetçe Fenerbahçe sıkıntı yaşamaya devam eder. Herkes stoperlerinadam kaçırmasınaodaklanıyor, aslındaesas sorun onlarınaçığını kapatacakhızlı kanat orta sahalarınolmaması. Bir yenilgiFenerbahçe'yi sarsmaz.
BEŞİKTAŞ'A MORAL ŞOKU LAZIM
SORU: Beşiktaş bugün Avrupa'daönemli bir maça çıkacak. Takımda birgeriye gidiş var sanki! Sergen Yalçınnasıl bir reçete yazmalı?
FATİH DOĞAN: Sakatlıklar ve değişen kadro, takımın ritmini bozdu. O yüzden beklentilerin gerisinde futbol oynuyor. Beşiktaş'ın toparlanmak için bir moralşokuna ihtiyacı var. Sporting maçı fırsatolabilir. Zor bir karşılaşma ama Beşiktaşsağlam bir galibiyetle toparlanacak ve tekraryarışa güçlü bir şekilde ağırlığını koyacaktır.
Beşiktaş'ın bu yarıştaki en büyük rakibi kendisi. Geçen seneki şampiyonluğa olan açlık, çifte kupanın getirdiği fazla öz güvene dönüşen gurur, gevşeme riskini taşıyor. 'Bizen iyisini biliriz' tavrı Beşiktaş'ın buyoldaki en büyük rakibidir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Önemli oyuncularının sezon başındaki form grafikleriyle Beşiktaş sorunsuz devam etti. Ancak sakatlık süreçlerinden sonra aynı durumda değiller. Beşiktaş zor anlarda hep takımdan sürpriz bir kurtarıcı çıkardı, şimdi Atiba'yı bile oyundan almak durumundalar. Birlikte istikrarlı oynamaya başladıklarında, muhtemelen tempoyu yakalayacaklar. Yine de Şampiyonlar Ligi maçları sonrasındaki krizler bitecek gibi değil.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın seyirci desteğiyle Portekiz ekibini yeneceğine inanıyorum. Başakşehir yenilgisi Sergenhocanın tercihlerinin sonucudur. Eğer2. yarıda oyuna aldığı oyuncularlamaça başlasaydı kaybetmezdi.
İSKENDER GÜNEN: Başakşehir maçında ilk 45 dakikada Beşiktaş'ın temposuz bir oyun ortaya koyması, mağlubiyeti getiren en büyük etkendi. İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra rakip alanda daha fazla olan, atak sürekliliğinin sağlandığı bir takım haline geldiler ama sorunları final yetersizliği ve atak sonuçlandıramamak olarak ortaya çıktı. Bu maçta kendi sahasında oynamanın avantajı ve taraftarıyla bütünleştiğinde daha farklı ve rakibi baskı altında tutan bir yapı içinde olacaklarını tahmin ediyorum.
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş için bence Şampiyonlar Ligi bitti. Sporting'i yenemezlerse Avrupa da bitebilir. Ama belki de daha hayırlı olacak. Her iki kulvarda ilerleyebilmek sadece Türk takımları için değil her takım için zor. Ama kadro kalitesiaçısından Beşiktaş şartlar ne olursaolsun, ligin ağır favorilerinden biri. Mutlaka toparlayacaklardır.