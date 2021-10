Abdullah hoca, oyuncularıyla mükemmel bir diyalog kurdu ve istediği transferleri yaptırdı. Bordo-mavili ekip keyif veren oyunuyla haklı bir liderlik yaşıyor Trabzonspor sağlam adımlarla yürüyor. En büyük değişim yönetim, teknik kadro ve taraftardaki hemen demoralize olan kırılgan tavır ortadan kalktı Abdullah Avcı , Trabzonspor için önemli bir kazançtır. İyi bir kadro kurdu, camia kenetlendi ve belki de bu sene yıllar sonra gelecek, özlenen o sene olacakAvcı, geldiği günden bugüne kadar yaptığı katkıları gözden geçirmelidir diye düşünüyorum. Şu an 21 maç yenilgi yüzü görmeyen bir takımdan söz ediyoruz. 9 haftanın sonunda ise ligin namağlup lideri.Ya da vuslat her zaman olduğu gibi başka bahara mı kalır? Bu sorulara verilecek yanıt ilerleyen süreçlerde ortaya çıkar. Yalnız herkesin bilmesi gereken, bir çiçekle bahar gelmez. Sezon içi sakatlıklar, cezalar dolayısıyla eksilmeler yaşanması normal.İstikrarlı sonuçlar ve beklenen hedefe ulaşabilmek için kenardan gelen oyuncuların katkılarının önemli olduğu gerçeğini hesaba katarsak ilerleyen haftalarda istikrarlı yapıyı devam ettireceklerini düşünüyorum.Avcı ile Trabzonspor etle tırnak gibi oldu.Abdullah hoca, oyuncularıyla mükemmel bir diyalog kurdu ve sezon başında belirlediği mevkilere istediği transferleri de yaptırdı. 3 büyük takımın Avrupa 'da olduğunu hatırlatıp Trabzon 'un sadece ligde oynamasının bir avantaj olduğunu belirtirim.Örneğin; Hamsik 'in yeri dolmadı, çünkü ilk 11'in dışında kulübeden katkı verecek oyuncu sayısı maalesef çok az. Ama bu zafiyete rağmen Trabzon, keyif veren oyunuyla haklı bir liderlik yaşıyor.Lider olmak, geçen seneden beri yapılan planlarda, kremanın üzerindeki çilektir. Avcı önce oyunu oturttu, sonra da oyuna uygun transferler yaptı. Fenerbahçe maçında en önemli kozu Hamsik yoktu. İkincisi ( Nwakaeme ) sakatlanıp çıktı.Yani; hücum aksiyonlarında sorun yaşadı.Galatasaray ile de oynadığına göre sadece Beşiktaş maçı hedef olarak gözüküyor.Şu anda fikstür avantajı da ellerinde.Trabzonspor sağlam adımlarla yürüyor. En büyük değişim yönetim, teknik kadro ve taraftardaki hemen demoralize olan kırılgan tavır ortadan kalktı.Oturmuş ve güçlü bir kadroları var. Geçen seneden beri ilmek ilmek gelişiyorlar. Hak ettikleri yerdeler.Trabzonspor şampiyonluğun en önemli favorisidir. Avcı, Trabzon için önemli bir kazançtır, iyi bir kadro kurdu, camia kenetlendi ve belki de bu sene yıllar sonra gelecek o sene olacak.G.Saray ilginç bir grafik sergiliyor. Gençleştirilen takım Avrupa'da alkışlanan oyun sergiliyor, ligde ise mehter takımına benziyor.Ancak Marcao'nun dönüşüG.Saray'ın oyununun iyiye gideceğine işarettir. Avrupa'daki maçlara bakınca başarılı oyunun şifresinin Marcao olduğunu söyleyebilirim."Önemli olan kazanmak" cümlesi, sadece memnuniyetsizliğin üstünü örtmektir. Konya maçında, önceki karşılaşmalardan farklı değildi. Sayıca eşitsiniz, kendi sahanızdasınız ve top yüzde 70 rakipte.G.Saray buna çare üretemiyorsa, bundan sonraki sorunları da çözemez. Konyaspor'un boş kaleye kaçırdığı gol, aslında Fatih Terim'i kurtardı.G.Saray, büyük takım kimliğinden uzak. Konyaspor maçında, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında top eğer yüzde 70 Konya'daysa herhalde konuşacak bir şey yok.Saha içi organizasyonundasorunları olan G.Saray'ınbu görüntü içinde hedefe ulaşabilmesi çok zor.G.Saray müthiş bir şansla son iki maçını kazandı. Rize'de penaltı gol olsa, Rize maçı kazanacaktı. Gol olmadı, uzatmanın da uzatmasında mutlak bir hakem hatasıyla maçı kazandılar.Pazar günü de İstanbul'da çok kötü oynadılar. Özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları, daha doğrusu koyamadıkları futbol içler acısıydı.Skor sizi yarışta tutar ama şampiyon yapmaz. Galatasaray için doğal bir süreç.Bence daha fazla kırılgan olabilirlerdi. Yeni ve değişen bir takım, 26.5 yaş ortalaması.Sezon böyle geçecek. Avrupa'ya odaklanmış bir G.Saray, içeride pozisyon alacak. Sabırla bekleyecek.Diğer üç rakibinden sekmesini bekleyecek. Sessiz sedasız, kavgasız beklemesi de yeni stratejisi olacak. Bu arada eksiklerini giderecek.Bu maçta görüldü ki F.Bahçe 11'e 11 oynadığı tüm rakipleri karşısında kazanma şansına sahip.Bu maç oyunculara da, camiaya da şampiyonluk inancını perçinleten bir sonuç aslında.Bazen kaybederken kazanırsınız. Maçı kaybetti ama inancını kazandı.F.Bahçe kaybetti ama 10 kişi kaldığı dönemde bile oyun olarak Trabzon'a ezilmedi. Ben bu yenilginin oyuncuları çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum.Hermaçın ayrı bir hikâyesi vardır. Maç 11'e 11 oynansaydı F.Bahçe kaybetmezdi.Pereira'nın niyeti iyi. F.Bahçe'yi ofansif oynatmaya çalışıyor, iyiyi bulma yönünde arayışı var.Pereira'nın Trabzon'da önemli bir hatası vardı. 3-4-3 sisteminde solda oynatması gereken Novak'ı ısrarla sağ stoper oynatıyor ve birçok maçta dikkat edin, ters ayakla yakalanıyor. F.Bahçe 3-4-3'ü iyi oynar ama orta sahanın sağı ve solu, savunmayı ve hücumu aynı ölçüde yapabilen oyuncular olmadığı müddetçe Fenerbahçe sıkıntı yaşamaya devam eder.Bir yenilgiFenerbahçe'yi sarsmaz.Sakatlıklar ve değişen kadro, takımın ritmini bozdu. O yüzden beklentilerin gerisinde futbol oynuyor.Zor bir karşılaşma ama Beşiktaşsağlam bir galibiyetle toparlanacak ve tekraryarışa güçlü bir şekilde ağırlığını koyacaktır.Beşiktaş'ın bu yarıştaki en büyük rakibi kendisi. Geçen seneki şampiyonluğa olan açlık, çifte kupanın getirdiği fazla öz güvene dönüşen gurur, gevşeme riskini taşıyor.Önemli oyuncularının sezon başındaki form grafikleriyle Beşiktaş sorunsuz devam etti. Ancak sakatlık süreçlerinden sonra aynı durumda değiller. Beşiktaş zor anlarda hep takımdan sürpriz bir kurtarıcı çıkardı, şimdi Atiba'yı bile oyundan almak durumundalar. Birlikte istikrarlı oynamaya başladıklarında, muhtemelen tempoyu yakalayacaklar. Yine de Şampiyonlar Ligi maçları sonrasındaki krizler bitecek gibi değil.Beşiktaş'ın seyirci desteğiyle Portekiz ekibini yeneceğine inanıyorum.Başakşehir maçında ilk 45 dakikada Beşiktaş'ın temposuz bir oyun ortaya koyması, mağlubiyeti getiren en büyük etkendi. İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra rakip alanda daha fazla olan, atak sürekliliğinin sağlandığı bir takım haline geldiler ama sorunları final yetersizliği ve atak sonuçlandıramamak olarak ortaya çıktı. Bu maçta kendi sahasında oynamanın avantajı ve taraftarıyla bütünleştiğinde daha farklı ve rakibi baskı altında tutan bir yapı içinde olacaklarını tahmin ediyorum.Beşiktaş için bence Şampiyonlar Ligi bitti. Sporting'i yenemezlerse Avrupa da bitebilir. Ama belki de daha hayırlı olacak. Her iki kulvarda ilerleyebilmek sadece Türk takımları için değil her takım için zor.