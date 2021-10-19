Avrupa’nın en iyisi

Bordo-mavililer 21 maçlık yenilmezlik serisi ile Avrupa’nın devlerini de sollladı
Mağlup olmama serisini 21 karşılaşmaya çıkaran Trabzonspor, Avrupa'da da adından söz ettiriyor… Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye Süper Ligi baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un elinde. Bordo-mavililer, 11 galibiyet ve 10 beraberlik ile yoluna devam ederken, Trabzonspor'u Liverpool (18),Napoli (17), Milan (13), Freiburg (8) ve RealSociedad (8) takip ediyor.
PERES'TEN KÖTÜ HABER
F.BAHÇE maçında sakatlanan Bruno Peres ve Nwakaeme için kulüpten açıklama geldi. Peres'in sağ diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavi sürecinin başladığı ve bugünkü MR sonucuna göre durumunun belli olacağı belirtildi.