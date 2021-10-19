Azmin sonu Mohamed

Son iki maçta 3 gol atan Galatasaray’ın Mısırlı forveti, fiziksel dayanıklılık testlerinde takımın en iyisi oldu. Kaan’dan sonra da yağ oranı en az çıkan futbolcu konumunda
Sezona durgun başlayan ve fizik gücü nedeniyle zaman zaman eleştirilen Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, son iki maçta attığı 3 golle kendini gösterdi. Rize'de duble yaptıktan sonra Konyaspor karşısındada 87 dakika sahadakalan Mohamed, attığı akıl dolu golle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.
TARAFTARLARIN GÖZÜNE GİRDİ
Taraftarın da övgüyle bahsettiği 23 yaşındaki forvet, idmanlarda ekstra çalışmasının ve düzenli aile hayatının saha içinde karşılığını alıyor. Fiziksel dayanıklılık testinde takım arkadaşlarını geçen Mohamed, genç stoper IşıkKaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük çıkan oyuncu konumunda.
'GOLLERİM DEVAM EDECEK'
Eşini, yeni doğan çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tekihtiyacım olan bir goldü, gerisiningeleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diye konuştu.
'MUSLERA'YI KAZANDIK' 1-0 kazanılan Konyaspor karşılaşmasında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalmayan Galatasaray teknik heyetinin tesellisi Fernando Muslera'nın performansı oldu. Özel bir organizasyonla Güney Amerika'dan İstanbul'a getirilen, hem kızınındoğum gününe yetişen hemKonyaspor maçı öncesinde birgün dinlenme fırsatı yakalayanMuslera, Serdar Gürler'in şutunu kurtararak galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı teknik heyette maçın ardından ''Muslera'yı kazandık'' görüşü ağır basarken, 35 yaşındakideneyimli kaleciSüper Lig'de 7 haftasonra kalesini golekapatmayı başardı.