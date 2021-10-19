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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Azmin sonu Mohamed

MEHMET ÖZCAN
Azmin sonu Mohamed

Son iki maçta 3 gol atan Galatasaray’ın Mısırlı forveti, fiziksel dayanıklılık testlerinde takımın en iyisi oldu. Kaan’dan sonra da yağ oranı en az çıkan futbolcu konumunda

Sezona durgun başlayan ve fizik gücü nedeniyle zaman zaman eleştirilen Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, son iki maçta attığı 3 golle kendini gösterdi. Rize'de duble yaptıktan sonra Konyaspor karşısında da 87 dakika sahada kalan Mohamed, attığı akıl dolu golle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

TARAFTARLARIN GÖZÜNE GİRDİ
Taraftarın da övgüyle bahsettiği 23 yaşındaki forvet, idmanlarda ekstra çalışmasının ve düzenli aile hayatının saha içinde karşılığını alıyor. Fiziksel dayanıklılık testinde takım arkadaşlarını geçen Mohamed, genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük çıkan oyuncu konumunda.

'GOLLERİM DEVAM EDECEK'
Eşini, yeni doğan çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diye konuştu.

'MUSLERA'YI KAZANDIK'
1-0 kazanılan Konyaspor karşılaşmasında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalmayan Galatasaray teknik heyetinin tesellisi Fernando Muslera'nın performansı oldu. Özel bir organizasyonla Güney Amerika'dan İstanbul'a getirilen, hem kızının doğum gününe yetişen hem Konyaspor maçı öncesinde bir gün dinlenme fırsatı yakalayan Muslera, Serdar Gürler'in şutunu kurtararak galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı teknik heyette maçın ardından ''Muslera'yı kazandık'' görüşü ağır basarken, 35 yaşındaki deneyimli kaleci Süper Lig'de 7 hafta sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

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Azmin sonu Mohamed
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