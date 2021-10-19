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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:05

Bekçi alımı ne zaman? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu için gözler EGM PA’da

Bekçi alımı ne zaman? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu için gözler EGM PA’da

Binlerce alım bekleyen aday bekçi alımı başvuru tarihleri araştırmasına çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuş gözler bekçilik başvurusuna çevrilmişti. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamada, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla yapılan bekçi alımları için son dakika açıklaması bekleniyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu başladı mı? İşte detaylar…

Bekçi alımı başvuruları son günlerde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bu yıl 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor. Ekim ayının son günlerinde bekçilik başvurularına yönelik sorgulamalar arttı. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu başladı mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ekim ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

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Bekçi alımı ne zaman? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu için gözler EGM PA’da
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