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Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:50 Son Güncelleme: 19.10.2021 16:51

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı ilk 2 maçta hanesine puan yazdıramayan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar evinde oynayacağı mücadelede ilk 3 puanına imza atmayı hedefliyor. Öte taraftan mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler “Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçları kapsamında İstanbul'da Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Grubun 3. maçında ilk 3 puanını kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise "Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi C grubu Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı yayın kanalı detayları ve maça ilişkin son dakika detayları…

  • Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 Salı günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON MAÇINA DOĞRU

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, galibiyet istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, "Kazanma isteğimiz var. Savunmada Ajax maçından daha iyi oynamamız gerekiyor. Ofansif olarak ise Borussia Dortmund maçından daha iyi olmalıyız. Tecrübesizlikten dolayı yaptığımız hataları yarın yapmamaya çalışıp iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkan takım olmadı. UEFA Avrupa Ligi de önemli ama biz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarınki maç çok önemli." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın önemli oyuncuları olduğunu aktaran Amorim, şunları kaydetti:

"Braga'da oynadığım dönemde burada maça çıkmıştım. Stat değişmiş. O dönem Beşiktaş'ta Manuel Fernandes vardı. Şimdi Rosier, Batshuayi, Pjanic, Vida gibi oyuncular var. Rosier, Portekiz'de bulamadığını burada buldu. Yarın Pjanic'e top, Batshuayi'ye de alan bırakırsak zorlanırız. Ghezzal da öyle. Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız. Atmosfer burada çok iyi. Oyuncular da bunu biliyor. Galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklar."

Beşiktaş'ın maçı domine etmek isteyeceğini dile getiren Amorim, "Yarın topla oynayan taraf olmak isterim. İlk iki maçta rakiplerimiz topu bize bırakmadı fakat burada galibiyet önemli. Beşiktaş geçen sene şampiyon olan bir takım ve oyunu domine etmek, topa sahip olmak isteyeceklerdir. Biz de Dortmund maçında savunmada kompakt bir oyun oynadık. Oradaki gibi topa sahip olmak ve erken bir gol bulmak istiyoruz. Beşiktaş'ın yarın çok güçlü başlayacağını düşünüyorum. Burada fantastik bir atmosfer var. Dortmund maçında olduğu gibi oyunu tutmak ve hızlı başlayıp gol bulmak istiyoruz. Portekiz'de Porto, Benfica gibi takımlarda da böyle atmosfer var, oralardan çıktık. Eminim yarın böyle bir şey için oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır." şeklinde konuştu.

Amorim ayrıca, sakatlığını atlatan Pedro Gonçalves'in de yarın oynayabileceğini söyledi.



ADAN: "YARIN İÇİN TEK DÜŞÜNCEMİZ İLK 3 PUANIMIZI ALMAK"

Basın toplantısında konuşan İspanyol kaleci Antonio Adan ise şunları kaydetti:

"Yarın için tek düşüncemiz ilk 3 puanımızı almak. İlk iki maçta iyi performans sergiledik ama puan alamadık, bu maçta güven sağlamak ve puan almak istiyoruz. Beraberlik gibi bir düşüncemiz yok, kesinlikle galibiyet almak istiyoruz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Önümüzde 4 maç var, henüz bitmiş bir şey yok. Genç bir kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyorsanız tecrübe önemli. Genç bir kadromuz var, bu da daha çok istememizi sağlıyor. Ajax karşısında tecrübesizlikten ötürü istediğimizi alamadık. Yarın da tecrübemizi yansıtmaya ve daha kompakt oynamaya çalışacağız. Pjanic farklılık katabilir, önemli hücum oyuncuları var ama biz Beşiktaş'a bir takım olarak bakıyoruz."

SPORTİNG LİZBON HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Portekiz ekibi, yarın oynanacak maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Vodafone Park'ta 15 dakikası basına açık olan antrenmanda Sporting Lizbonlu oyuncular, çeşitli pas çalışmaları yaptı.

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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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