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Giriş Tarihi: 19.10.2021 22:12

Beşiktaş taraftarından N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki! Ersin Destanoğlu...

DHA
Beşiktaş taraftarından N’Sakala ve Gökhan Töre’ye tepki! Ersin Destanoğlu...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Sporting'in 4. golünden sonra Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Beşiktaş'ın golünü Larin atarken Sporting'e galibiyeti getiren golleri ise Coates (2), Sarabia ve Paulinho kaydetti.

Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, bazı oyunculara tepki gösterirken bazılarına ise destek oldu.

N'SAKALA VE GÖKHAN TÖRE'YE TEPKİ!

Karşılaşmada 4. golün yenmesinin ardından N'Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

ERSİN VE SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na ise destek çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın lehine uzun süre tempo tutulurken, genç kaleci Ersin Destanoğlu'na da alkışlarla destek verildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu özelinde tüm takımı tribünlere davet etti. Soyunma odasına giden Sergen Yalçın, taraftarların uzun süre tempo tutmasının ardından tekrardan yeşil zemine geldi ve taraftarları selamladı.

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Beşiktaş taraftarından N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki! Ersin Destanoğlu...
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