Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta’da Demet Akalın neden yok, ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bir süredir sunuculuk yapan Demet Akalın'ın programdan ayrılmasının ardından programın izleyenleri "Demet Akalın Gelinim Mutfakta'da neden yok, ayrıldı mı? Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?" sorularını gündeme taşıdı. Ünlü ismin yarışmadan ayrılmasıyla beraber yarışmacılar kendileri programı sunmaya başladı. Peki, programın yeni sunucusu kim olacak? İşte tüm detaylar...
DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA SUNUCULUĞUNU BIRAKTI MI?
Demet Akalın, canlı yayın bağlantısında Gelinim Mutfakta programından ayrılacağına ilişkin iddiaları doğruladı. Akalın, konser yoğunluğuyla programın birlikte yürümediğini ifade ederek 10 gün önce programdan ayrıldığını ifade etti.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE SUNUCU KİM OLACAK?
Programın yeni sunucusu Songül Karlı oldu.
SONGÜL KARLI KİMDİR?
Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.
Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı. 10'dan fazla albüm çıkardı ve çok sayıda ödül aldı.