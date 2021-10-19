Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen ataması başvurusu başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli öğretmen atamaları ile ilgili müjde vermesinin ardından E-KPSS'ye giren adaylar için heyecanlı araştırmalar başladı. MEB'in yayınladığı Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Takvimi ile ön başvuru, tercih başvurusu ve atama tarihleri belli oluyor. Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 750 engelli öğretmen ataması başvurusu ile ilgili merak edilenlerin yanıtı, başvuru tarihleri ve kontenjanları!
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim" şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için belirlenen başvuru tarihlerini açıkladı. Özer'in açıklamasına göre başvurular 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
E-KPSS puanıyla ön başvurular 8-12 Kasım arası alınacak. Tercihler 22-26 Kasım arasında tamamlanacak ve başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte atamalar Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2021
750 engelli öğretmen atamasına dair henüz kontenjan ve branş dağılımı açıklanmadı. Detaylar ve kontenjanlar açıklandığında haberimizde yer alacak.