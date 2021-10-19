Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen ataması başvurusu başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli öğretmen atamaları ile ilgili müjde vermesinin ardından E-KPSS'ye giren adaylar için heyecanlı araştırmalar başladı. MEB'in yayınladığı Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Takvimi ile ön başvuru, tercih başvurusu ve atama tarihleri belli oluyor. Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 750 engelli öğretmen ataması başvurusu ile ilgili merak edilenlerin yanıtı, başvuru tarihleri ve kontenjanları!

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim" şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için belirlenen başvuru tarihlerini açıkladı. Özer'in açıklamasına göre başvurular 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacak.