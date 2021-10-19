Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Exxen TV televizyona nasıl yüklenir ve TV'den izlenir? Exxen hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:06 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:07

Exxen TV televizyona nasıl yüklenir ve TV'den izlenir? Exxen hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır?

Exxen TV televizyona nasıl yüklenir ve TV’den izlenir? Exxen hangi tv’lerde var ve akıllı tv’ye kurulumu nasıl yapılır?

Dijital yayın üzerinden yapımları izlemek isteyenler EXXEN TV uygulaması üzerinden kurulum yapabiliyor. Dizileri, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını canlı izlemek isteyenler Exxen TV hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Exxen akıllı TV uygulamasının pek çok markayla uyumlu olduğu biliniyor. Peki Exxen TV televizyona nasıl yüklenir? Exxen hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır? İşte yanıtı

Acun Ilıcalı'nın sahipliğini üstlendiği Exxen TV birçok yapımı içerisinde barındırıyor. Canlı yayın maçları ve dizileri bu platform üzerinden takip etmek isteyenler Exxen TV televizyona nasıl yüklenir sorusuna yanıt arıyor. Tablette, Cep telefonunda, bilgisayarda ve akıllı tv'lerde uygulamayı açıp izleyebilirsiniz. Peki Exxen TV televizyona nasıl yüklenir? Exxen hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır?

EXXEN TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor. Bu maraklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.

EXXEN LG TV UYGULAMASI GELDİ!

Exxen LG TV uygulaması yayınlandı, böylece HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona erdi.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

NASIL İZLENİR?

Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

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Exxen TV televizyona nasıl yüklenir ve TV'den izlenir? Exxen hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır?
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