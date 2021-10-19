Exxen TV televizyona nasıl yüklenir ve TV’den izlenir? Exxen hangi tv’lerde var ve akıllı tv’ye kurulumu nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı'nın sahipliğini üstlendiği Exxen TV birçok yapımı içerisinde barındırıyor. Canlı yayın maçları ve dizileri bu platform üzerinden takip etmek isteyenler Exxen TV televizyona nasıl yüklenir sorusuna yanıt arıyor. Tablette, Cep telefonunda, bilgisayarda ve akıllı tv'lerde uygulamayı açıp izleyebilirsiniz. Peki Exxen TV televizyona nasıl yüklenir? Exxen hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır?