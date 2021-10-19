FED toplantısı ne zaman, Ekim ayının kaçında? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Powell faiz açıklaması tarihi!

ABD Merkez Bankası'nın yapacağı toplantının ardından Ekim ayı faiz kararları duyurulacak. Tüm dünyanın yakından takip ettiği toplantıda alınacak kararlar, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Uluslararası piyasaların incelediği bu toplantı ülkemizde de FED toplantısı ne zaman, Ekim ayının kaçında sorularıyla yankı uyandırıyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Powell faiz açıklaması tarihi ve toplantı tarihleri haberimizde.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.