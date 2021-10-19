Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik

Hamzaoğlu, "Bana göre hala ağır bir karar diye düşünüyorum. Çünkü hemen ilk pozisyon ve rakip topu kenara doğru alıyor. Orada Holmen yetişebilir. Rakip, bariz bir gol şansı değil, çaprazdan vuracak. Kalecimiz Gökhan kurtarabilir. Hemen direkt kırmızıyla cezalandırılması bana göre hataydı. Hala bu görüşümün arkasındayım. Sonradan izlediğimde de aynı şeyi gördüm. Çok erken bir karar verdi hakem ama yapacak bir şey yok. Başakşehir maçıyla başladık. Oyun iyi giderken, iki üç pozisyonumuz varken yine bir basiretsizlik diyeyim, yani şanssızlık. Hiçbir oyuncunun yapmayacağı bir şeyi Alper kalemize doğru topu sürdü. Yediğimiz gol. Galatasaray maçında penaltı kaçtı, kaçabilir, penaltı her zaman kaçabilir. Arkasından Joel'in içeriye atamadığı top. 90+11'de 3 tane faulün arkasından gelen mağlubiyet golü. Geliyoruz Giresun'a, burada da yine 11-11 devam etse en kötü yine yenilmeyiz diye düşünüyorum. Belki de kazanabileceğimiz bir maçtı diye düşünüyorum ama 3 haftaya baktığımızda elimizde 0 puan. Hiç sonuç alamadığımız 3 tane maç oynadık. Fikstür dezavantajı olarak da görebiliriz bunu. Başakşehir'i burada, Giresun'u burada, Galatasaray'ı dışarıda oynamış olsaydık çok farklı olabilecek maçlardı ama 3 haftayı bu şekilde geçtik iyisiyle kötüsüyle" diye konuştu.





"İŞİMİZ ÇOK DAHA ZORLAŞTI"



9 haftada 1 puanla ligin dibinde olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, şöyle konuştu: "İşimiz çok daha zorlaştı ama biz ümidimizi kaybetmedik. Çünkü geldiğimiz günden bu yana takımda çok olumlu gelişimler, değişimler görüyoruz. En azından sahada mücadele ve bir şeyler yapma çabasını görüyoruz. Artık Kasımpaşa maçı bana göre geri dönüşüm başlangıcı olabilecek bir maç ve çok önemli bir maç. Kendi sahamızda oynayacağız, her türlü avantaj bizim lehimize. Bu avantajları iyi değerlendirip artık Kasımpaşa maçıyla iyi bir başlangıç yapıp geçmişe de sünger çekip ondan sonra daha emin adımlarla daha moralli kazanabileceğimiz inancımızı pekiştirip daha iyi bir şekilde yol alabiliriz. Bu arada sakatlıkları, şanssızlıkları da yaşıyoruz. Yaşamıyoruz değil. Bunları sadece bilgi notu için anlatıyorum yoksa bunların hiçbiri bahane değil. Sonuçta ne olursa olsun başarmalıydık diye düşünüyorum kendi adımıza en azından. Ama bunlar da bir etken oldu, olmadı değil. Şimdi yine aynı güven, moral motivasyonla Kasımpaşa maçına çıkacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Bu maçta da kazanıp inşallah buradan çıkışımızı başlatmak istiyoruz"