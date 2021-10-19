Hatayspor-Gaziantep maçının ardından flaş sözler: "3 puanı haketmedik"

Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şunları söyledi: "Zor bir galibiyetti, iyi bir rakibe karşı oynadık. Rakibi analiz ederken, özellikle ikinci bölgede çok iyi kapanan ve kazandığı toplarla çabuk kontra atağa çıkan bir oyun anlayışına sahip olduklarını analiz ettik. Biz yine içeride baskılı oynamaya çalıştık. Maçın ilk yarısında oyun kontrolü bizde daha fazla oldu, pozisyona girdik, pozisyonları değerlendiremedik ama hiçbir zaman kendimizi kaybetmedik. İkinci yarı golü bulduktan sonra, ikinci golü bulmak için hücum arama devam ettik. Maalesef ikinci golü bulduktan sonra ister istemez biraz fazla geriye çekildik. Son dakikalardaki golden sonra bir sıkıntı son bölüm yaşadık, bu futbolun içinde olan şeyler. Burada oyuncu kardeşlerime, kader arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel işler yaptılar, çok güzel hikayeler yazıyorlar. Bu hikayeleri yazarken, başta onursal başkanımız Lütfü Savaş olmak üzere tüm yönetime çok teşekkür ediyorum. Göreve başladığımızdan beri bizi sürekli desteklediler, bize güvendiler, çok güzel bir camiada çalışıyoruz. Bu gün bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, hafta sonu oynayacağımız Karagümrük maçı içinde çalışmalara ara vermeden başlayacağız."

BULUT: ÜÇ PUANI ZATEN HAKETMEDİK

Keyifli bir maç olduğunu fakat istedikleri puanı alamadıklarını belirten Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut ise "Bugün çok değişik bir ilk yarı gördük. Bizim adımızı söylüyorum, ilk yarı zaten sahada olmayan, isteklerimizi yerine getiremeyen Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Genel performansa baktığımızda kendi evinde çok farklı oynayan bir Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda farklı oynayan bir takım. Böyle performanslar olursa istediğiniz hedefe zor ulaşırsınız. Ama ikinci yarıyı değerlendirdiğimizde, hem stada gelen taraftarlar hem de televizyondan izleyen taraftarların keyif aldığını düşünüyorum. İkinci yarının tamamına baktığımızda gösterdiğiniz performans, istek, arzu ve rakipte de aynı şekilde iyiydi ve 1 puan almamız gerektiğini düşünüyorum ama ilk yarıyı değerlendirdiğimizde, 3 puanı zaten hak etmedik. Maalesef istediğimiz ikinci golü de atamadık" ifadelerine yer verdi.