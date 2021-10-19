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Giriş Tarihi: 19.10.2021 07:58 Son Güncelleme: 19.10.2021 07:59

ATV ile Kalp Yarası son bölüm tamamı izle! Kalp Yarası 16.bölüm full izle!

ATV ile Kalp Yarası son bölüm tamamı izle! Kalp Yarası 16.bölüm full izle!

ATV ekranlarına her hafta Pazartesi akşamları gelen Kalp Yarası son bölümü izlemek isteyenler “Kalp Yarası izle” araştırması yapıyor. Dizinin son bölümünde; Ayşe’nin hamile olup olmadığı belli oluyor. Kazadan kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşacak ancak bu durum boşanma planlarını etkilemeyecek. Öte yandan, Ferit’i geri kazanmak için yalanını devam ettiren Hande ise anne olamadığını öğrenince büyük bir şok yaşayacak. Bu başlık altından; Kalp Yarası izleme linkine ulaşabilirsiniz. ATV ile Kalp Yarası 16.bölüm izle!

Kalp Yarası izle! ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen Kalp Yarası son bölüm izleme linki, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Dizinin son bölümünde; Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar. Bu başlık altından; Kalp Yarası 16.bölüm izleme linki ve özetine ulaşabilirsiniz.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (16.BÖLÜM)

Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder. Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ATV ile Kalp Yarası son bölüm tamamı izle! Kalp Yarası 16.bölüm full izle!
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