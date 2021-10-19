Kariyerimde böyle hakem görmedim

F.BAHÇE'NIN Brezilyalı oyuncusu Gustavo, Trabzonspor'a 3-1 kaybedip liderlik koltuğundan indikleri maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirirken, çarpıcı tespitlerde bulundu: "Benkariyerim boyunca bir hakeminmaç içerisinde bir takımınoyuncularına karşı bu kadargergin göründüğü bir yaklaşımıhiç yaşamadım. Bir futbol profesyoneli olarak maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Aynı pozisyonlardabambaşka yaklaşımlar gördük. Şampiyonluk için herkesle, her şeyle mücadele etmek gerekiyorsa onu da yapmak zorundayız. Bir insanın kariyeri içinunutulmayacak, zedeleyiciolaylar zinciri oldu bu maç."