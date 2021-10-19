Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kariyerimde böyle hakem görmedim
Giriş Tarihi: 19.10.2021

Kariyerimde böyle hakem görmedim

Kariyerimde böyle hakem görmedim
F.BAHÇE'NIN Brezilyalı oyuncusu Gustavo, Trabzonspor'a 3-1 kaybedip liderlik koltuğundan indikleri maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirirken, çarpıcı tespitlerde bulundu: "Ben kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım. Bir futbol profesyoneli olarak maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük. Şampiyonluk için herkesle, her şeyle mücadele etmek gerekiyorsa onu da yapmak zorundayız. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları: İŞKUR 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu personel alımı bilgileri
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Okullar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbiden sonra Vitor Pereira'ya şok sözler! 'Kırmızı kart ve penaltı...'
SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez
Alanya'da 9 gollü çılgın maç! Bülent Korkmaz'ın takımından gövde gösterisi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kariyerimde böyle hakem görmedim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA