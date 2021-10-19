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Giriş Tarihi: 19.10.2021 21:45 Son Güncelleme: 19.10.2021 21:50

Manchester City Belçika'da 5 golle kazandı! 19'luk Cole Palmer ilk maçında golle buluştu

Manchester City Belçika’da 5 golle kazandı! 19’luk Cole Palmer ilk maçında golle buluştu

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Manchester City, deplasmanda Club Brugge'ü 5-1 mağlup etti. İngiliz ekibinde 65'te Kevin De Bruyne'nin yerine oyuna giren 19 yaşındaki Cole Palmer, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Manchester City, Club Brugge'e konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Manchester City 5-1 kazandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 30'da Cancelo, 43'te penaltıdan ve 84'te Mahrez, 53'te Walker ve 67'de Cole Palmer kaydetti.

Club Brugge'ün tek golünü ise 81'de Hans Vanaken attı.

Manchester City'de 65'te Kevin De Bruyne'nin yerine oyuna giren 19 yaşındaki Cole Palmer, 67'de attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında ilk golünü kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City 6 puana yükseldi. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

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Manchester City Belçika'da 5 golle kazandı! 19'luk Cole Palmer ilk maçında golle buluştu
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