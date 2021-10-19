Cristiano Ronaldo transferi için için karşı karşıya gelen Manchester şehrinin iki ezeli rakibi United ve City yeniden flaş bir transfer için karşı karşıya geldi.
2 TAKIM RONALDO TRANSFER İÇİN MÜCADELE VERMİŞTİ
Ronaldo'yu transfer etmek için büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edilen Manchester City hayal kırıklığı yaşamış ve Portekizli yıldız eski takımı Manchester United'a transfer olmuştu.
CİTY VE UNİTED ISAK İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİ
İki ezeli rakip bu sefer de başka bir transfer için karşı karşıya gelmiş durumda. İsveçli yıldız Aleksander Isak için iki takım da harekete geçmiş durumda.
EURO 2020'DE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
La Liga'da lider olan Real Sociedad'da forma giyen İsveçli yıldız Aleksander Isak, EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
İspanyol Fichajes'in haberine göre Isak'ın, Sociedad ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen bu yaz transfer olabileceği ifade edildi.
CİTY VE UNİTED FESİH İÇİN BÜTÇE AYIRACAK
Manchester United'ın ve Manchester City'nin, oyuncu için görüşmelere başladığı ve fesih bedelini ödemeye hazırlandığı iddia edildi.
ISAK 2026'YA KADAR SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
2026'ya kadar Real Sociedad ile sözleşme imzalayan Isak'ın serbest kalma bedeli 90 milyon Euro. Yüksek bir bedel olmasına rağmen United ve City oyuncunun sözleşmesini feshetmesi için bütçe ayırdığı iddia edildi.
22 yaşında olan Isak, geleceğe yönelik bir yatırım olarak da görülüyor. İsveçli forvet bu sezon 6 maçta gol atamamasına rağmen takıma verdiği katkı dikkat çekiyor. Barcelona'nın da Isak'ı takıma katmak istediği ifade ediliyor.
Manchester United, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından forvete Isak ile yatırım yapmak istiyor. Aynı şekilde Pep Guardiola da Isak'ı forvette görmek ve takımının bir parçası haline getirmek isityor.