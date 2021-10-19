Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City ve Manchester United yeniden karşı karşıya! Ronaldo sonrası flaş transfer...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:10 Son Güncelleme: 19.10.2021 13:38

Manchester City ve Manchester United yeniden karşı karşıya! Ronaldo sonrası flaş transfer...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Manchester City ve Manchester United yeniden karşı karşıya! Ronaldo sonrası flaş transfer...

Ronaldo’nun Manchester United’a transferi öncesi Manchester City ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilmiş fakat Ronaldo eski takımına United’a imza atmıştı. Manchester şehrinin ezeli iki rakibi Ronaldo transferi için karşı karşıya gelmişti. Cristiano Ronaldo’dan sonra flaş bir transfer için iki takım yeniden bu sefer Aleksander Isak için karşı karşıya geldi.

Cristiano Ronaldo transferi için için karşı karşıya gelen Manchester şehrinin iki ezeli rakibi United ve City yeniden flaş bir transfer için karşı karşıya geldi.

2 TAKIM RONALDO TRANSFER İÇİN MÜCADELE VERMİŞTİ

Ronaldo'yu transfer etmek için büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edilen Manchester City hayal kırıklığı yaşamış ve Portekizli yıldız eski takımı Manchester United'a transfer olmuştu.

CİTY VE UNİTED ISAK İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİ

İki ezeli rakip bu sefer de başka bir transfer için karşı karşıya gelmiş durumda. İsveçli yıldız Aleksander Isak için iki takım da harekete geçmiş durumda.

EURO 2020'DE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

La Liga'da lider olan Real Sociedad'da forma giyen İsveçli yıldız Aleksander Isak, EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

İspanyol Fichajes'in haberine göre Isak'ın, Sociedad ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen bu yaz transfer olabileceği ifade edildi.

CİTY VE UNİTED FESİH İÇİN BÜTÇE AYIRACAK

Manchester United'ın ve Manchester City'nin, oyuncu için görüşmelere başladığı ve fesih bedelini ödemeye hazırlandığı iddia edildi.

ISAK 2026'YA KADAR SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

2026'ya kadar Real Sociedad ile sözleşme imzalayan Isak'ın serbest kalma bedeli 90 milyon Euro. Yüksek bir bedel olmasına rağmen United ve City oyuncunun sözleşmesini feshetmesi için bütçe ayırdığı iddia edildi.

22 yaşında olan Isak, geleceğe yönelik bir yatırım olarak da görülüyor. İsveçli forvet bu sezon 6 maçta gol atamamasına rağmen takıma verdiği katkı dikkat çekiyor. Barcelona'nın da Isak'ı takıma katmak istediği ifade ediliyor.

Manchester United, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından forvete Isak ile yatırım yapmak istiyor. Aynı şekilde Pep Guardiola da Isak'ı forvette görmek ve takımının bir parçası haline getirmek isityor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Son dakika... Galatasaray maçı için dikkat çeken sözler: "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Özdemir Bayraktar'a veda... O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
Son dakika haberleri... Bütçede dar gelirli vatandaşa destek öne çıktı
Okullar tekrar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçiliyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
Fahiş fiyatta son dakika haberi: Paketlenmiş zam oyunu deşifre oldu!
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: İŞKUR 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu güncel personel alımı bilgileri
Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira'nın prensiydi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City ve Manchester United yeniden karşı karşıya! Ronaldo sonrası flaş transfer...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA